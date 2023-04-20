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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 20.04.2023 – ситуація на фронті

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські війська відбивають атаки російських окупантів, які ціною значних втрат продовжують кидати всі сили на наступ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Карта бойових дій в Україні на 20.04.2023

Карта бойових дій 19 квітня 2023

Фото: ISW

Повномасштабна війна в Україні триває вже 421-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Карта, Російська агресія, РФ
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