Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 20.04.2023 – ситуація на фронті
Українські війська відбивають атаки російських окупантів, які ціною значних втрат продовжують кидати всі сили на наступ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.
Карта бойових дій в Україні на 20.04.2023
Повномасштабна війна в Україні триває вже 421-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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