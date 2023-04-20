Карта бойових дій на 20.04.2023 – ситуація на фронті

Українські війська відбивають атаки російських окупантів, які ціною значних втрат продовжують кидати всі сили на наступ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Карта бойових дій в Україні на 20.04.2023

Повномасштабна війна в Україні триває вже 421-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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