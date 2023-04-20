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Оккупанты наносят удары по Украине новой партией дронов — Гуменюк

Оккупанты наносят удары по Украине новой партией дронов — Гуменюк
Фото: Pixabay

Российские войска получили новую партию беспилотников Shahed, оккупанты уже применяют ее для атак по Украине.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

— Доведенные до критического минимума, их ракетные запасы заставляют их брать такие паузы и выискивать альтернативные способы давления на тыловые районы Украины. Именно поэтому они в ожидании дополнительной партии дронов-камикадзе брали такую паузу. Теперь они получили эту партию и начинают ее использовать, — сказала она.

Гуменюк отметила, что применение РФ новой партии дронов зафиксировано в Николаевской и Одесской областях.

Руководитель пресс-центра добавила, что россияне атакуют беспилотниками для поддержания террористического состояния и напряженности у местного населения. Кроме того, захватчики охотятся за украинскими системами противовоздушной обороны и выискивают объекты критической инфраструктуры.

Ранее в Институте изучения войны сообщили, что российские оккупационные войска продолжают использовать ударные беспилотники Shahed и другие менее точные системы, чтобы компенсировать значительную нехватку поставок высокоточных боеприпасов.

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Источник: телемарафон

Война в Украине, Дрони, Россия
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