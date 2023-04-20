Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Якими будуть зарплати військових у 2023 році
Курс долара відпустять: що відомо та коли це може статися
Була на 17-му тижні вагітності: чоловік зіштовхнув свою дружину зі скелі
Відрізали голову ще живому: в соцмережах поширили відео страти українського військовополоненого
Цькували та били: на Чернігівщині підлітки знущалися над дівчиною та знімали це на відео
Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Окупанти завдають ударів по Україні новою партією дронів – Гуменюк

Окупанти завдають ударів по Україні новою партією дронів – Гуменюк
Фото: Pixabay

Російські війська отримали нову партію безпілотників Shahed, окупанти вже застосовують її для атак по Україні.

Про це повідомила керівниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в етері телемарафону.

– Доведені до критичного мінімуму, їхні ракетні запаси змушують їх брати такі паузи і вишукувати альтернативні способи тиску на тилові райони України. Саме тому вони в очікуванні додаткової партії дронів-камікадзе брали таку паузу. Тепер вони отримали цю партію і починають її використовувати, – сказала вона.

Гуменюк зазначила, що застосування РФ нової партії дронів зафіксовано у Миколаївській та Одеській областях.

Керівниця пресцентру додала, що росіяни атакують безпілотниками для підтримання терористичного стану і напруженості у місцевого населення. Окрім того, загарбники полюють за українськими системами протиповітряної оборони та вишукують об’єкти критичної інфраструктури.

Раніше у Інституті вивчення війни повідомили, що російські окупаційні війська продовжують використовувати ударні безпілотники Shahed та інші менш точні системи, щоб компенсувати значну нестачу постачання високоточних боєприпасів.

Читайте також
Резніков назвав пріоритети України на завтрашньому засіданні Рамштайну
Олексій Резніков

Джерело: телемарафон

Війна в Україні, Дрони, Росія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Обговорили подальшу співпрацю: Сергій Наєв провів робочу зустріч із командувачем Об’єднаних сил ЗС Канади
Найбільш боєздатна частина російської армії знищена в Україні – ГУР
Окупанти завдають ударів по Україні новою партією дронів – Гуменюк
Данія та Нідерланди передадуть Україні 14 танків Leopard 2 німецького виробництва
Leopard 2
Якими будуть зарплати військових у 2023 році
Зарплати військових
У Кремлі після вояжу Путіна вперше згадали про угруповання Дніпро: про що це свідчить
Російський військовий
Відео
Три снаряди в ціль: як бійці на Бахмутському напрямку нищать ворогів

Нещадно нищити ворога на Бахмутському напрямку українським захисникам допомагає західне озброєння. Британські гармати L-119  надійшли до нас ще наприкінці літа.

Костянтин Мельников
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (19.04.2023)
Окупанти завдають ударів по Україні новою партією дронів – Гуменюк
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (19.04.2023)
Окупанти завдають ударів по Україні новою партією дронів – Гуменюк
Вже зібрали на дрони та бус: у Черкасах студенти розбирають ноутбуки заради ЗСУ
Ремонт гаджетів
У КМДА розповіли, коли очікують пік весняної повені та як готуються рятувальники
Київ підтоплення
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь