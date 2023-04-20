Окупанти завдають ударів по Україні новою партією дронів – Гуменюк

Російські війська отримали нову партію безпілотників Shahed, окупанти вже застосовують її для атак по Україні.

Про це повідомила керівниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в етері телемарафону.

– Доведені до критичного мінімуму, їхні ракетні запаси змушують їх брати такі паузи і вишукувати альтернативні способи тиску на тилові райони України. Саме тому вони в очікуванні додаткової партії дронів-камікадзе брали таку паузу. Тепер вони отримали цю партію і починають її використовувати, – сказала вона.

Гуменюк зазначила, що застосування РФ нової партії дронів зафіксовано у Миколаївській та Одеській областях.

Керівниця пресцентру додала, що росіяни атакують безпілотниками для підтримання терористичного стану і напруженості у місцевого населення. Окрім того, загарбники полюють за українськими системами протиповітряної оборони та вишукують об’єкти критичної інфраструктури.

Раніше у Інституті вивчення війни повідомили, що російські окупаційні війська продовжують використовувати ударні безпілотники Shahed та інші менш точні системи, щоб компенсувати значну нестачу постачання високоточних боєприпасів.

Джерело: телемарафон

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