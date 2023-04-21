В Киеве заработает израильская система оповещения о тревогах

Уже в следующем месяце Израиль планирует протестировать систему предупреждения о воздушных тревогах в Киеве.

Известно, что испытание системы оповещения о воздушных атаках и ракетных обстрелах, разработанной специально для Украины, израильская Служба тыла проведет в столице в мае.

Если тестирования пройдут успешно, система может быть готова к применению уже этим летом.

Как сообщает Walla, в последние месяцы работники израильской Службы тыла и их украинские коллеги несколько раз встречались в Польше, чтобы обговорить подробности проекта.

Напомним, что еще в феврале стало известно, что Украина получит от Израиля технологии раннего оповещения о ракетах и дронах.

Источник: Walla

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