Украина получит от Израиля технологии оповещения о ракетах и дронах — Минобороны
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Власти Израиля предоставят Украине технологии оповещения о ракетах и дронах. Эту информацию подтвердил министр обороны Алексей Резников на пресс-конференции в Киеве.
Однако Резников не ответил на вопрос журналиста относительно вероятных сроков получения технологии, лишь отметив, что Израиль предоставил соответствующее обещание.
— Это правда. Они (представители правительства Израиля, — Ред.) нам это обещали, — отметил глава Министерства обороны Украины.
Президент Владимир Зеленский анонсировал решения и переговоры, которые должны усилить воинов, а также дать Украине больше международной поддержки и необходимого вооружения, чтобы отбивать атаки российских захватчиков.
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