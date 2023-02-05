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Украина получит от Израиля технологии оповещения о ракетах и дронах — Минобороны

Юля Захарченко, редактор ленты
ракета
Фото: Unsplash

Власти Израиля предоставят Украине технологии оповещения о ракетах и дронах. Эту информацию подтвердил министр обороны Алексей Резников на пресс-конференции в Киеве.

Однако Резников не ответил на вопрос журналиста относительно вероятных сроков получения технологии, лишь отметив, что Израиль предоставил соответствующее обещание.

— Это правда. Они (представители правительства Израиля, — Ред.) нам это обещали, — отметил глава Министерства обороны Украины.

Президент Владимир Зеленский анонсировал решения и переговоры, которые должны усилить воинов, а также дать Украине больше международной поддержки и необходимого вооружения, чтобы отбивать атаки российских захватчиков.

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