У Києві запрацює ізраїльська система оповіщення щодо тривог

Вже наступного місяця Ізраїль планує протестувати систему попередження про повітряні тривоги у Києві.

Відомо, що випробування системи оповіщення про повітряні атаки та ракетні обстріли, розробленої спеціально для України, ізраїльська Служба тилу проведе у столиці у травні.

Якщо тестування пройдуть успішно, система може бути готова до застосування вже цього літа.

Як повідомляє Walla, останні місяці працівники ізраїльської Служби тилу та їхні українські колеги кілька разів зустрічалися в Польщі, щоб обговорити подробиці проекту.

Зазначається, що ця система підключається до радіолокаційної системи України і зможе відправляти швидші та точніші сповіщення на мобільні телефони українців, а також активує сирени лише в тих місцях, куди можуть потрапити ракети.

Нагадаємо, що ще в лютому стало відомо, що Україна отримає від Ізраїлю технології раннього оповіщення про ракети та дрони.

Джерело: Walla

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