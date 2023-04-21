Багнюка не настільки заважає контрнаступу ЗСУ, як повідомляють у РФ – розвідка Британії

Погодні умови, імовірно, уповільнюють операції українських військових та російських окупантів.

Таке припущення озвучили в розвідці Міноборони Великої Британії 21 квітня.

Однак, додають в оборонному відомстві, російські інтернет-видання в своїх інформаційних операціях, очевидно, перебільшують вплив бездоріжжя на плани Збройних сил України.

Британські розвідники вважають, що такими повідомленнями росіяни прагнуть підняти моральний дух росіян.

Ще одна мета, яку переслідують у РФ такими заявами, – це підірвати наміри українських партнерів на тлі очікуваного контрнаступу ЗСУ.

Але стан поверхні ґрунтів, зауважують у розвідці Міноборони Великої Британії, покращиться вже найближчими тижнями.

А от більш суттєвим фактором, що обмежує маневри військових на бездоріжжі, є мінна небезпека.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 422-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело : Ministry of Defence

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