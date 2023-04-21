Багнюка не настільки заважає контрнаступу ЗСУ, як повідомляють у РФ – розвідка Британії
Погодні умови, імовірно, уповільнюють операції українських військових та російських окупантів.
Таке припущення озвучили в розвідці Міноборони Великої Британії 21 квітня.
Однак, додають в оборонному відомстві, російські інтернет-видання в своїх інформаційних операціях, очевидно, перебільшують вплив бездоріжжя на плани Збройних сил України.
Британські розвідники вважають, що такими повідомленнями росіяни прагнуть підняти моральний дух росіян.
Ще одна мета, яку переслідують у РФ такими заявами, – це підірвати наміри українських партнерів на тлі очікуваного контрнаступу ЗСУ.
Але стан поверхні ґрунтів, зауважують у розвідці Міноборони Великої Британії, покращиться вже найближчими тижнями.
А от більш суттєвим фактором, що обмежує маневри військових на бездоріжжі, є мінна небезпека.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 422-гу добу.
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