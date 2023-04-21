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Україна
Илья Нежигай, редактор ленты

В мае начнет работать реестр убытков от агрессии РФ — генсек Совета Европы

В мае начнет работать реестр убытков от агрессии РФ — генсек Совета Европы
Фото: Getty Images

Убытки, нанесенные Россией Украине, будут отражены в Международном реестре убытков, который запустят уже в начале мая текущего года государства-участники Совета Европы.

Об этом заявила генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич во время дискуссии в четверг в Вене.

— Если мы хотим иметь правосудие, ориентированное на жертв, то мы должны действовать сейчас, чтобы не потерять информацию, — заявила Пейчинович-Бурич.

По ее словам, коалиция государств в Совете Европы, которые хотят присоединиться к реестру, сообщит о его создании в начале мая. Сообщается, что лидеры этих стран одобрят этот шаг на своем саммите в Рейкьявике 16-17 мая.

Ожидается, что штаб-квартира новой институции будет находиться в Гааге с филиалом в Киеве.

— Таким образом, мы расчищаем путь для создания механизма компенсации в дальнейшем, — сказала Пейчинович-Бурич.

В то же время постпред Австрии при Совете Европы Алозия Вергеттер заявила, что официальная Вена стала соавтором решения, принятого в среду в Страсбурге, о необходимости создания такого реестра убытков.

— Сейчас разрабатывается устав, и Австрия также активно участвует в этом процессе, — сказала она.

До 10 мая по меньшей мере 16 стран-членов Совета Европы должны официально создать реестр, чтобы на саммите в Рейкьявике он уже существовал.

По данным Вергеттер, над созданием реестра работают около 25-30 сотрудников, в частности работники в филиале в Киеве. Годовой бюджет, который будет распределен между странами-участницами Совета Европы, должен составлять около €8 млн.

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Источник: Укринформ
Война в Украине, Совет Европы, Російська агресія
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