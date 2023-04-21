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Ілля Нежигай, редактор стрічки

У травні почне працювати реєстр збитків від агресії РФ – генсек Ради Європи

У травні почне працювати реєстр збитків від агресії РФ – генсек Ради Європи
Фото: Getty Images

Збитки, завдані Росією Україні, будуть відображені у Міжнародному реєстрі збитків, який запустять вже на початку травня поточного року держави-учасниці Ради Європи.

Про це заявила генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич під час дискусії у четвер у Відні.

– Якщо ми хочемо мати правосуддя, орієнтоване на жертв, то ми повинні діяти зараз, щоб не втратити інформацію, – заявила Пейчинович-Бурич.

За її словами, коаліція держав у Раді Європи, що мають бажання долучитись до реєстру, повідомить про його створення на початку травня. Повідомляється, що лідери цих країн схвалять цей крок на своєму саміті в Рейк’явіку 16-17 травня.

Очікується, що штаб-квартира нової інституції буде розташована в Гаазі з філіалом у Києві.

– Таким чином, ми розчищаємо шлях для створення механізму компенсації у подальшому, – сказала Пейчинович-Бурич.

Водночас постпред Австрії при Раді Європи Алозія Вергеттер заявила, що офіційний Відень став співавтором рішення, прийнятого в середу в Страсбурзі, щодо необхідності створення такого реєстру збитків.

– Наразі розробляється статут, і Австрія також бере активну участь у цьому процесі, – сказала вона.

До 10 травня щонайменше 16 країн-членів Ради Європи мають офіційно створити реєстр, щоб на саміті у Рейк’явіку він вже існував.

За даними Вергеттер, над утворенням реєстру працюють близько 25-30 співробітників, зокрема працівники у філіалі в Києві. Річний бюджет, який буде розподілений між країнами-учасницями Ради Європи, має становити близько €8 млн.

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Джерело: Укрінформ
Війна в Україні, Рада Європи, Російська агресія
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