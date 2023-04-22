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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Генератори поки продавати не варто: Росія може накопичувати ракети на осінь

електрична станція
Фото: Unsplash

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко вважає, що блекаут ще можливий, адже росіяни можуть накопичувати ракети для атак.

Про це він сказав в інтерв’ю одному з українських видань.

— Моя гіпотеза така: росіяни будуть накопичувати ракети все літо, а потім спробують повторити такі ж атаки, як минулого року. Це буде наступного опалювального сезону, тобто жовтень і листопад, – розповів він.

За його словами, Україна, з одного боку, буде більше готова та розумітиме, що відбувається. Крім того, держава краще підготується – йдеться як про ППО, так і про фізичний захист.

Однак, він зауважив, що відновити міцність енергосистеми важким обладнанням до наступного сезону Київ, найімовірніше, не встигне. Він пояснив, що не вистачає важкого обладнання, щоб його прибула достатня кількість.

Харченко каже, що приїде, “може, 20% від того, що нам необхідно, щонайбільше 30–40%”. За його словами, це означає, що в нас буде менший запас міцності, але вже краща готовність.

Він не виключає можливого блекауту, дефіциту потужності та відключення світла. Харченко додав, що є сценарії, за яких, “може бути складно”.

Крім того, він закликав людей, які купили генератори та повербанки, не продавати їх до перемоги на всяк випадок.

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Джерело: Обозреватель
відключення світла, Війна в Україні, Енергетика, Російська агресія
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