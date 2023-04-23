Между российскими военнослужащими и вагнеровцами произошла драка, которая переросла в перестрелку с погибшими с обеих сторон.

Об этом сообщили в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины за 23 апреля.

По данным украинских военных, военнослужащие из вооруженных сил РФ и наемники из ЧВК Вагнера “все чаще пытаются отыскать виновных в том, что не имеют значимых достижений на поле боя.

— Ответственность за собственные тактические просчеты и допущенные потери перекладывают друг на друга. В результате, недавно, в населенном пункте Станица Луганская Луганской области произошла драка между военнослужащими ВС РФ и наемниками ЧВК Вагнер, которая переросла в перестрелку. В результате конфликта есть погибшие с обеих сторон, — сообщили в Генштабе.

Кроме того, по данным украинского военного командования, российские оккупационные войска продолжают нести большие потери на поле боя.

— Все медицинские учреждения на временно оккупированной территории переполнены ранеными оккупантами. Вследствие чего противник вынужден использовать учебные заведения временно оккупированных территорий в собственных целях, — сообщили в Генштабе.

Так, в населенном пункте Мостки Луганской области, захватчики обустроили местную школу под военный госпиталь, где находится “большое количество раненых россиян”.

В Генштабе добавили, что во “всех медицинских учреждениях оккупантов существует большой дефицит медикаментов и перевязочных материалов”.

Обстановка по направлениям:

— Основные усилия противник сосредоточивает на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделениями сил обороны Украины в течение суток было отражено более 45 атак противника на указанных участках фронта. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку, — сообщили в Генштабе ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается постоянной. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. На территории республики Беларусь продолжают находиться некоторые подразделения территориальных войск вооруженных сил Российской Федерации.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей определенное количество своих войск. В течение суток совершил обстрелы населенных пунктов Красная Заря Сумской области, а также Гоптовка, Зеленое, Нескучное, Бударки, Меловое и Красное Первое на Харьковщине.

На Купянском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись населенные пункты Двуречная, Гряниковка, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении в эти сутки противник наступательных действий не проводил. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты, рядом с линией боевого соприкосновения, а именно: Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Диброва, Верхнекаменское, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия.

— Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Также, в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в окрестностях населенных пунктов Григорьевка и Богдановка. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Марково, Григорьевка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Новодмитровка, Константиновка и Нью-Йорк Донецкой области, — сообщили в Генштабе.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Новокалиново и Первомайского Донецкой области, успеха не имел, понес большие потери. Осуществил обстрелы населенных пунктов, находящихся неподалеку от линии соприкосновения, в частности: Новокалиново, Авдеевка, Ласточкино, Первомайское, Карловка, и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток нашими защитниками были отражены многочисленные атаки противника в северной и центральной частях населенного пункта Марьинка, а также в районе Новомихайловки Донецкой области. В то же время, вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка и Парасковеевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение текущих суток враг наступательных действий не проводил. Осуществил обстрелы населенных пунктов Богоявленка, Новоукраинка, Угледар, Золотая Нива, Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. В то же время, в течение суток совершил обстрелы более 35 населенных пунктов. Среди них — Времовка Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Берислав, Веселое, Ивановка, Инженерное, Антоновка, Днепровское, Велетенское, Кизомис Херсонской области и город Херсон.

Украинские военные добавили, что в течение суток противник нанес 28 авиационных ударов и совершил около 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

— Есть раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура, — говорится в сообщении.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также было сбито 2 вражеских разведывательных БпЛА типа Мерлин и 1 — Орлан-1.

Источник : Генштаб ВСУ

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