Программа Национальный кэшбек продолжает расширять перечень возможностей для участвующих в ней украинцев. Одним из ключевых направлений остается использование накопленных средств для приобретения лекарственных средств.

Какое лекарство можно купить за Национальный кэшбек, читайте в нашем материале.

Где можно использовать кэшбек на лекарства

В настоящее время средства, полученные в рамках программы, можно тратить на покупку медикаментов в аптеках-участниках.

Сейчас смотрят

Среди крупнейших аптечных сетей:

АНЦ

Подорожник

Аптека Доброго дня

Аптека 911

Проверить полный список аптек можно здесь или непосредственно на сайтах аптечных сетей, где обычно отмечены товары, доступные для оплаты кэшбеком.

Чтобы понять, можно ли оплатить товар в пределах Национального кэшбека, следует обратить внимание на несколько моментов:

наличие отметки об участии в программе на сайте или в приложении аптеки

информация об украинском производителе препарата

специальный раздел или фильтр Национальный кэшбек в онлайн-каталоге

консультация фармацевта непосредственно оффлайн

Также важно учитывать, что участие конкретного товара зависит от того, внесен ли он в список программы как продукция украинского производства.

Национальный кэшбек: какие лекарства можно купить

В рамках программы можно покупать только лекарственные средства украинского производства. Это означает, что перечень препаратов достаточно широк и охватывает различные группы медикаментов — от базовых средств первой необходимости до более специализированных лекарств.

Найти нужные препараты можно:

через онлайн-каталоги аптек-участников

на сайтах аптек с фильтром участия в программе

при консультации с фармацевтом, который может подобрать аналог украинского производства

К участию в программе Национального кэшбека присоединились ведущие украинские производители лекарственных средств, благодаря чему часть средств можно тратить именно на их продукцию.

В частности одна из крупнейших фармкомпаний Украины Дарница сообщила об участии в государственной инициативе. В рамках программы в список включено более 300 лекарственных средств украинского производства, на которые может начисляться кэшбек и которые можно приобрести за накопленные средства.

Фитофарм также подтвердила участие в программе. По ее условиям весь ассортимент продукции предприятия включен в механизм кэшбека, позволяющий получать компенсацию за приобретение украинских препаратов и использовать ее на другие разрешенные категории затрат.

Какие лекарства можно купить за Национальный кэшбек 2026 на Укрпочте

Приобрести лекарственные средства в пределах доступных программ можно и через Укрпочту. Почтовый оператор расширил свои сервисы и позволяет украинцам заказывать лекарства онлайн или по телефону через контакт-центр.

На платформе Укрпочта Аптека предусмотрено специальное меню, достаточно нажать на вкладку Национальный кэшбек, и пользователю автоматически открывается список препаратов, которые можно приобрести за накопленные средства программы. Это значительно упрощает поиск и позволяет видеть доступные позиции без дополнительных фильтров.

Среди таких товаров доступны разные группы лекарственных средств украинского производства – от базовых препаратов первой необходимости до более специализированных медикаментов.

В частности, в списке можно найти средства для обезболивания, жаропонижающие препараты, лекарства для лечения простудных заболеваний, сердечно-сосудистые препараты, а также другие распространенные позиции отечественного производства.

Какие лекарства можно купить за Национальный кэшбек, перечень на Укрпочте:

настойка пустырника (седативное средство)

настойка валерианы

настойка боярышника

настойка календулы

раствор йода 5%

муравьиный спирт

цинковая мазь

диклофенак-гель

левомицетиновый спиртовой раствор

амлодипин (таблетки для сердечно-сосудистой системы)

детские жаропонижающие и противовоспалительные суспензии

растительные сборы и фитопрепараты (например, тысячелистник, кукурузные рыльца)

Список включает как бытовые средства первой помощи, так и лекарственные препараты для системного лечения, а также значительную долю растительных и традиционных украинских препаратов.

В рамках программы доступен довольно широкий ассортимент — более 2 700 лекарственных средств украинского производства, которые можно приобрести за счет Национального кэшбека на Укрпочте.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.