Какие лекарства можно купить за Национальный кэшбек: как проверить, входит ли препарат в программу
Программа Национальный кэшбек продолжает расширять перечень возможностей для участвующих в ней украинцев. Одним из ключевых направлений остается использование накопленных средств для приобретения лекарственных средств.
Какое лекарство можно купить за Национальный кэшбек, читайте в нашем материале.
Где можно использовать кэшбек на лекарства
В настоящее время средства, полученные в рамках программы, можно тратить на покупку медикаментов в аптеках-участниках.
Среди крупнейших аптечных сетей:
- АНЦ
- Подорожник
- Аптека Доброго дня
- Аптека 911
Проверить полный список аптек можно здесь или непосредственно на сайтах аптечных сетей, где обычно отмечены товары, доступные для оплаты кэшбеком.
Чтобы понять, можно ли оплатить товар в пределах Национального кэшбека, следует обратить внимание на несколько моментов:
- наличие отметки об участии в программе на сайте или в приложении аптеки
- информация об украинском производителе препарата
- специальный раздел или фильтр Национальный кэшбек в онлайн-каталоге
- консультация фармацевта непосредственно оффлайн
Также важно учитывать, что участие конкретного товара зависит от того, внесен ли он в список программы как продукция украинского производства.
Национальный кэшбек: какие лекарства можно купить
В рамках программы можно покупать только лекарственные средства украинского производства. Это означает, что перечень препаратов достаточно широк и охватывает различные группы медикаментов — от базовых средств первой необходимости до более специализированных лекарств.
Найти нужные препараты можно:
- через онлайн-каталоги аптек-участников
- на сайтах аптек с фильтром участия в программе
- при консультации с фармацевтом, который может подобрать аналог украинского производства
К участию в программе Национального кэшбека присоединились ведущие украинские производители лекарственных средств, благодаря чему часть средств можно тратить именно на их продукцию.
В частности одна из крупнейших фармкомпаний Украины Дарница сообщила об участии в государственной инициативе. В рамках программы в список включено более 300 лекарственных средств украинского производства, на которые может начисляться кэшбек и которые можно приобрести за накопленные средства.
Фитофарм также подтвердила участие в программе. По ее условиям весь ассортимент продукции предприятия включен в механизм кэшбека, позволяющий получать компенсацию за приобретение украинских препаратов и использовать ее на другие разрешенные категории затрат.
Какие лекарства можно купить за Национальный кэшбек 2026 на Укрпочте
Приобрести лекарственные средства в пределах доступных программ можно и через Укрпочту. Почтовый оператор расширил свои сервисы и позволяет украинцам заказывать лекарства онлайн или по телефону через контакт-центр.
На платформе Укрпочта Аптека предусмотрено специальное меню, достаточно нажать на вкладку Национальный кэшбек, и пользователю автоматически открывается список препаратов, которые можно приобрести за накопленные средства программы. Это значительно упрощает поиск и позволяет видеть доступные позиции без дополнительных фильтров.
Среди таких товаров доступны разные группы лекарственных средств украинского производства – от базовых препаратов первой необходимости до более специализированных медикаментов.
В частности, в списке можно найти средства для обезболивания, жаропонижающие препараты, лекарства для лечения простудных заболеваний, сердечно-сосудистые препараты, а также другие распространенные позиции отечественного производства.
Какие лекарства можно купить за Национальный кэшбек, перечень на Укрпочте:
- настойка пустырника (седативное средство)
- настойка валерианы
- настойка боярышника
- настойка календулы
- раствор йода 5%
- муравьиный спирт
- цинковая мазь
- диклофенак-гель
- левомицетиновый спиртовой раствор
- амлодипин (таблетки для сердечно-сосудистой системы)
- детские жаропонижающие и противовоспалительные суспензии
- растительные сборы и фитопрепараты (например, тысячелистник, кукурузные рыльца)
Список включает как бытовые средства первой помощи, так и лекарственные препараты для системного лечения, а также значительную долю растительных и традиционных украинских препаратов.
В рамках программы доступен довольно широкий ассортимент — более 2 700 лекарственных средств украинского производства, которые можно приобрести за счет Национального кэшбека на Укрпочте.