Программа Национальный кэшбек продолжает расширять перечень возможностей для участвующих в ней украинцев. Одним из ключевых направлений остается использование накопленных средств для приобретения лекарственных средств.

Какое лекарство можно купить за Национальный кэшбек, читайте в нашем материале.

Где можно использовать кэшбек на лекарства

В настоящее время средства, полученные в рамках программы, можно тратить на покупку медикаментов в аптеках-участниках.

Сейчас смотрят

Среди крупнейших аптечных сетей:

  • АНЦ
  • Подорожник
  • Аптека Доброго дня
  • Аптека 911

Проверить полный список аптек можно здесь или непосредственно на сайтах аптечных сетей, где обычно отмечены товары, доступные для оплаты кэшбеком.

Чтобы понять, можно ли оплатить товар в пределах Национального кэшбека, следует обратить внимание на несколько моментов:

  • наличие отметки об участии в программе на сайте или в приложении аптеки
  • информация об украинском производителе препарата
  • специальный раздел или фильтр Национальный кэшбек в онлайн-каталоге
  • консультация фармацевта непосредственно оффлайн

Также важно учитывать, что участие конкретного товара зависит от того, внесен ли он в список программы как продукция украинского производства.

Национальный кэшбек: какие лекарства можно купить

В рамках программы можно покупать только лекарственные средства украинского производства. Это означает, что перечень препаратов достаточно широк и охватывает различные группы медикаментов — от базовых средств первой необходимости до более специализированных лекарств.

Найти нужные препараты можно:

  • через онлайн-каталоги аптек-участников
  • на сайтах аптек с фильтром участия в программе
  • при консультации с фармацевтом, который может подобрать аналог украинского производства

К участию в программе Национального кэшбека присоединились ведущие украинские производители лекарственных средств, благодаря чему часть средств можно тратить именно на их продукцию.

В частности одна из крупнейших фармкомпаний Украины Дарница сообщила об участии в государственной инициативе. В рамках программы в список включено более 300 лекарственных средств украинского производства, на которые может начисляться кэшбек и которые можно приобрести за накопленные средства.

Фитофарм также подтвердила участие в программе. По ее условиям весь ассортимент продукции предприятия включен в механизм кэшбека, позволяющий получать компенсацию за приобретение украинских препаратов и использовать ее на другие разрешенные категории затрат.

Какие лекарства можно купить за Национальный кэшбек 2026 на Укрпочте

Приобрести лекарственные средства в пределах доступных программ можно и через Укрпочту. Почтовый оператор расширил свои сервисы и позволяет украинцам заказывать лекарства онлайн или по телефону через контакт-центр.

На платформе Укрпочта Аптека предусмотрено специальное меню, достаточно нажать на вкладку Национальный кэшбек, и пользователю автоматически открывается список препаратов, которые можно приобрести за накопленные средства программы. Это значительно упрощает поиск и позволяет видеть доступные позиции без дополнительных фильтров.

Укрпошта Аптека

Скриншот Укрпошта Аптека

Среди таких товаров доступны разные группы лекарственных средств украинского производства – от базовых препаратов первой необходимости до более специализированных медикаментов.

В частности, в списке можно найти средства для обезболивания, жаропонижающие препараты, лекарства для лечения простудных заболеваний, сердечно-сосудистые препараты, а также другие распространенные позиции отечественного производства.

Какие лекарства можно купить за Национальный кэшбек, перечень на Укрпочте:

  • настойка пустырника (седативное средство)
  • настойка валерианы
  • настойка боярышника
  • настойка календулы
  • раствор йода 5%
  • муравьиный спирт
  • цинковая мазь
  • диклофенак-гель
  • левомицетиновый спиртовой раствор
  • амлодипин (таблетки для сердечно-сосудистой системы)
  • детские жаропонижающие и противовоспалительные суспензии
  • растительные сборы и фитопрепараты (например, тысячелистник, кукурузные рыльца)

Список включает как бытовые средства первой помощи, так и лекарственные препараты для системного лечения, а также значительную долю растительных и традиционных украинских препаратов.

В рамках программы доступен довольно широкий ассортимент — более 2 700 лекарственных средств украинского производства, которые можно приобрести за счет Национального кэшбека на Укрпочте.

Читайте также
Кешбек за май 2026: когда поступят средства и что нужно знать
кешбек за травень 2026,

Связанные темы:

виплати
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.