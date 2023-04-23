Данилов к сторонникам переговоров: Оружие — единственный понятный для РФ аргумент

Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал перестать сажать Украину за стол переговоров, а вместо этого дать ВСУ больше оружия.

Об этом он написал в Facebook.

По его словам, РФ до сих пор хочет уничтожить Украину, поэтому инициативы мирного урегулирования — это “ничто иное как пророссийское миротворчество”.

— Не надо нас постоянно сажать за стол переговоров, дайте нам достаточно оружия. Оружие — лучший посредник и единственный понятный для РФ аргумент общения, — подчеркнул Данилов.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон хочет предложить Китаю план, который, по его мнению, потенциально может поспособствовать переговорам между РФ и Украиной.

Источник: Алексей Данилов

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