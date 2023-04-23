Данілов до прихильників “переговорів”: Зброя — єдиний зрозумілий для РФ аргумент

Секретар РНБО Олексій Данілов закликав перестати садити Україну за стіл переговорів, а натомість дати ЗСУ більше зброї.

Про це він написав у Facebook.

За його словами, РФ досі хоче знищити Україну, тому ініціативи мирного врегулювання — це “ніщо інше як проросійська миротворчість”.

– Не треба нас постійно садити за стіл переговорів, дайте нам достатньо зброї. Зброя — найкращий посередник і єдиний зрозумілий для РФ аргумент спілкування, – наголосив Данілов.

Раніше Bloomberg з посиланням на джерела повідомило, що президент Франції Еммануель Макрон хоче запропонувати Китаю план, який, на його думку, потенційно може посприяти переговорам між РФ та Україною.

Джерело: Олексій Данілов

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