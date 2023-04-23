По состоянию на вечер 23 апреля в направлении юга Украины вылетела группа российской авиации, которая может снова сбросить на территорию Херсонской области управляемые авиабомбы.

Об этом заявил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона Єдині новини.

Его спросили об информации Оперативного командования Юг о прорыве вражеских самолетов Су-35, которые нанесли групповые авиаудары по Херсонщине.

Представитель ВС ВСУ объяснил, что для этих ударов Россия уже некоторое время использует управляемые авиабомбы.

— Это не какое-то новое изобретение. Это то, что удается применять в связи с тем, что нет у них достаточно ракетного вооружения, мощного вооружения. Именно поэтому эти бомбы они начали модернизировать и применять, не входя в зону поражения нашей ПВО. Как говорится, безнаказанно атаковать зоны в радиусе до 70 км, — сказал он.

Юрий Игнат пояснил, что подобные атаки РФ происходят прямо сейчас, вечером 23 апреля.

— Группа самолетов на южном направлении движется в сторону южных регионов, поэтому могут быть тоже такие применения. К сожалению, этот вызов сейчас серьезный, потому что бомба — 500 кг, — сказал он.

Представитель Воздушных сил говорит, что в России участились случаи, когда используются именно управляемые авиабомбы, которые враг сбрасывает с самолетов Су-34 и Су-35.

— Противник бьет по нашим городам, по прифронтовой зоне. Достать его трудновато, но будем усиливаться, получая новые стрелы для того, чтобы противодействовать этим угрозам, — пояснил он.

Юрий Игнат добавил, что для ударов по Херсонщине Россия может использовать около 40 аэродромов по всей территории России, оккупированного Крыма и Беларуси.

Фото: Юрій Ігнат

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