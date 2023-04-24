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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Командування РФ поставило за мету захопити Бахмут до контрнаступу ЗСУ – ISW

місто Бахмут
Фото: Getty Images

Російське командування будь-що хоче захопити Бахмут до початку контрнаступу Сил оборони України.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики вважають, що угруповання найманців-бойовиків Вагнера продовжує зазнавати важких втрат. Але цілком можливо, що в якийсь момент йому вдасться захопити місто.

На підтримку “вагнерівців” російське міноборони надіслало формування ВДВ, щоб дозволити ПВК майже повністю зосередитися на міських боях.

ПВК Вагнера поступилася регулярним підрозділам північним і південно-західним флангами навколо міста. Підтримка ВДВ у цьому районі, ймовірно, дасть змогу Вагнеру домогтися нових успіхів у місті й може переконати українські сили відступити.

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Але підрозділи ВДВ у районі Бахмута, найімовірніше, не беруть участі в міських боях і, ймовірно, не матимуть таких втрат, як “вагнерівці”.

Аналітики вважають, що спільні дії ПВК Вагнера і ВДВ навколо Бахмута свідчать про те, що російське військове керівництво прагне прискорити взяття Бахмута.

Російські військові блогери розповідають, що ПВК Вагнера використовує сучасні танки Т-90 у Бахмуті, що також свідчить про бажання міноборони РФ прискорити захоплення міста.

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Джерело: ISW
Бахмут, Війна в Україні, ПВК Вагнера
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