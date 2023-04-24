Умрет во сне от сердечного приступа: как Буданов видит конец Путина

История свидетельствует о том, что любые бунты против власти в России начинались в случае военных поражений. Однако когда Кремль проиграет войну против Украины, “дворцовый” переворот произойдет незаметно, считает руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

— Может ли “дворцовый” переворот быть? Может. Но вы его не увидите. Максимум — скажут, что кто-то погиб от сердечного приступа, а кого-то арестовали, потому что он оказался агентом английской разведки, как это было в 1930-е годы, помните? Это еще из Средневековья идет, — объяснил он.

По его словам, российская элита уже больше года рассматривает варианты смены власти, и даже уже есть несколько кандидатур на место Путина, однако никак не может к этому прийти.

— Давайте просто смоделируем с вами события. К примеру, появится сообщение: “Траур, умер во сне от сердечного приступа”. И все — “Король умер. Да здравствует король!” — таким Буданов видит “бунт” в РФ и считает, что не следует надеяться на то, что российский народ восстанет.

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