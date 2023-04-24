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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Помре уві сні від серцевого нападу: як Буданов бачить кінець Путіна

володимир путін
Фото: Getty Images

Історія свідчить про те, що будь-які бунти проти влади в Росії починалися у разі військових поразок. Проте коли Кремль програє війну проти України, “палацовий” переворот відбудеться непомітно, вважає начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов.

– Чи може “палацовий” заколот бути? Може. Але ви його не побачите. Максимум – скажуть, що хтось загинув від серцевого нападу, а когось заарештували, бо він виявився агентом англійської розвідки, як це було в 1930-ті роки, пам’ятаєте? Це ще з Середньовіччя йде, – пояснив він.

За його словами, російська еліта вже понад рік розглядає варіанти зміни влади, і навіть вже є кілька кандидатур на місце Путіна, проте ніяк не може до цього прийти.

– Просто змоделюймо події. До прикладу, з’явиться повідомлення: “Траур, помер уві сні від серцевого нападу”. І все – “Король помер. Хай живе король!” – таким Буданов бачить “бунт” у РФ і вважає, що не слід сподіватися на те, що російський народ повстане.

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Володимир Путін

Джерело: РБК-Україна
Війна в Україні, Володимир Путін, Кирило Буданов, Кремль, Розвідка, Російська агресія
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