Российское военное командование может привлечь корабли Черноморского флота (ЧФ РФ) для отражения контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Так считают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Однако вряд ли ЧФ РФ сможет существенно повлиять на наземные операции российской армии.

Вооруженные силы Украины повредили три фрегата ЧФ: Адмирал Григорович, Адмирал Эссен и Адмирал Макаров. Пока непонятно, где и в каком состоянии находятся Эссен и Григорович.

Спутниковые снимки от 10 февраля 2023 года могут свидетельствовать о том, что Григорович направился в Севастополь. Патрульные корабли класса Кривак, Ладный и Пытливый участвовали в учениях в Черном море в 2023 году.

197-я бригада десантных кораблей ЧФ состоит из двух десантных кораблей класса Аллигатор, трех десантных кораблей типа Ропуха-I и одного десантного корабля типа Ропуха-II. По сообщениям, они были активными по состоянию на лето 2022 г.

Эти десантные корабли являются наиболее важным активом с точки зрения возможностей нанесения прямых ударов, поскольку они имеют на вооружении наземные ударные ракетные комплексы.

ЧФ РФ также имеет корветы, тральщики, противолодочные корабли, ракетные катера и десантные корабли.

Однако эти корабли вряд ли обеспечат России существенную оборону, потому что им придется подойти ближе к берегу, а это сделает их хорошими целями для ВСУ.

Аналитики обращают внимание, что российские корабли в первую очередь сосредоточены на противовоздушных, противокорабельных и противолодочных миссиях. Поэтому не имеют на вооружении много боеприпасов, чтобы вести оборону против механизированных контрнаступательных операций.

Источник : ISW

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