Найслабші місця оборони РФ в Україні – детальний звіт ISW

Американський Інститут вивчення війни (ISW) опублікував спеціальний звіт, в якому описується поточний стан російських військ в Україні, їхні наступальні та оборонні можливості уздовж фронту, а також основні фактори, які можуть ускладнити оборону росіян у разі українського контрнаступу.

В ISW заявляють, що Україна може піти у наступ із повним використанням дев’яти бригад, які готуються до цієї операції. Цей наступ буде складним і більш масштабним, ніж будь-які тогорічні.

Україна інтегрує у свої підрозділи достатню кількість танків і бронетранспортерів; українські механізовані підрозділи матимуть достатньо боєприпасів усіх типів, зокрема далекобійну артилерію.

Також прогнозується, що українські війська матимуть можливості розмінування і зведення мостів для відносно швидкого просування через підготовлені оборонні позиції.

В ISW не бачать підстав ставити під сумнів жодне з цих припущень з огляду на те, як Україна готувалася до цього контрнаступу.

Де воюють російські окупанти?

Російські війська в Україні досить децентралізовані, тобто воюють окремо одне від одного.

За оцінками ISW, окупаційна армія зосереджена на семи напрямках: Куп’янськ; Луганська область; Бахмут; Авдіївка – Донецьк; західна частина Донецької області/східна частина Запорізької області; західна частина Запорізької області; Херсонська область.

РФ проводить активні наступальні операції щонайменше на п’яти з цих напрямків: Куп’янськ, Луганськ, Бахмут, Авдіївка – Донецьк, західна Донеччина/східна частина Запорізької області, і переважно проводять оборонні операції в західній частині Запорізької області та в Херсонській.

Район Куп’янська

Росія перекинула в район Куп’янська частини раніше розформованих з’єднань Західного військового округу (ЗВО).

Аналітики ISW зафіксували згадки про невідомі підрозділи невизначеного ешелону 47-ї танкової дивізії 1-ї гвардійської танкової армії (1 АК) на Куп’янському напрямку. 1 АК зазнала значних втрат у живій силі та техніці під час російського вторгнення в Чернігівській області у 2022 році, а потім ще раз під час контрнаступу ЗСУ у Харківській області восени 2022 року.

4-та танкова дивізія 1-го АК, зокрема її 12-й і 13-й танкові полки, втратили майже 100 танків за кілька днів у вересні 2022 року. Тому підрозділи 1 АК поблизу Куп’янська відчувають нестачу танків та інших систем.

Лінія Сватове – Кремінна

У лютому підрозділи ПДВ (повітряно-десантних військ РФ) були залучені до наступу вздовж лінії Сватове – Кремінна в Луганській області. Але цей наступ приніс лише кілька локальних тактичних перемог. Більшість підрозділів, ймовірно, виснажені та суттєво деградовані.

Також поблизу Сватового є 6-й танковий полк 90-ї танкової дивізії, який воює без ротації з жовтня 2022 року. В ISW вважають, що у міноборони РФ відсутні сили, з якими можна було б провести необхідну ротацію.

Російський генштаб також розгорнув обмежені сили спецпризначенців (БАРС, чеченський Ахмат і козачий полк Дон, бойовики “ЛНР”) уздовж лінії Сватове – Кремінна, що, ймовірно, компенсує відсутність необхідних піхотних сил.

Армія РФ не має значних успіхів у Луганській області від початку 2023 року, наголошують аналітики. Бо її сили воюють понад чотири місяці, а тому значно деградовані.

Бахмут

РФ зосереджена на повному захопленні міста до початку українського контрнаступу.

Бойовики Вагнера продовжують зазнавати важких втрат, проте є ймовірність, що їм вдасться захопити місто. На околицях Бахмуту присутні підрозділи ПДВ. Саме їхня присутність може переконати ЗСУ відступити.

Крім того, “вагнерівцям” міноборони РФ надало більш сучасне озброєння – танки Т-90.

Вісь Авдіївка – Донецьк

Російське військове командування зосередило на лінії фронту Авдіївка – Донецьк значну кількість підрозділів “ДНР”, а також деякі підрозділи Південного військового округу (ПдВО) і Північного флоту. У 2023 році ці елементи не досягли жодного оперативно значущого прогресу, окрім незначних тактичних просувань навколо Авдіївки та в межах Мар’їнки.

Сили “ДНР” мають дуже низьку та жорстоку культуру командування. Мобілізованих військовослужбовців з усієї Росії відправляють для комплектування підрозділів “ДНР”. Солдати часто не мають навіть базової підготовки.

Російські військові з інших підрозділів публікують відеозвернення, де розповідають про виснажливі штурми. А 200-та окрема мотострілецька бригада відійшла від лінії фронту для доукомплектування та відновлення через значні втрати.

Південно-Донецький/Східно-Запорізький фронт

Збройні сили Східного військового округу (СВО) перебувають поблизу Вугледара з осені 2022 року і зазнають постійних втрат під час низки невдалих спроб взяти Вугледар.

Російські підрозділи поповнюють погано навченими і недисциплінованими мобілізованими. Так, на початку лютого 2023 року в Генштабі ЗСУ повідомили, що підрозділи морської піхоти РФ втрачали від 150 до 300 осіб на день і що 155-та бригада потребувала повного доукомплектування втретє.

Запорізька область

РФ залучила до оборони на західному напрямку в Запорізькій області підрозділи ДШВ (десантно-штурмових військ) та кілька нерегулярних формувань. Багато російських військових займаються оборонними діями глибоко в тилу.

Американські аналітики вважають, що окупаційні сили на заході Запорізької області менш виснажені й деградовані через переважно оборонний характер операцій.

Херсонський напрямок

Російське угруповання в Херсонській області є найбільш дезорганізованим і недоукомплектованим на усій лінії фронту в Україні. До відходу російських військ із західного (правого) берега Херсонської області 9-11 листопада 2022 року в цьому районі перебували частини 76-ї та 106-ї дивізій ПДВ і 22-го армійського корпусу. Згодом ці частини відновили та відправили на інші ділянки фронту.

Дуже ймовірно, що ті, хто залишився на східному (лівому) березі, – це погано укомплектовані залишки мобілізованих частин. Там проблеми з моральним духом, погана підготовка та дисципліна.

В ISW наголошують, що інформація з Херсонської області є дуже непрозорою. За повідомленнями, десь на Херсонщині діє приватна військова компанія Конвой, пов’язана з “Вагнер Груп” кримського окупаційного голови Сергія Аксьонова, яка налічує 300 осіб.

Однак російське угруповання в Херсонській області здебільшого розпорошене і недоукомплектоване.

Військові можливості ЧФ РФ

Аналітики ISW припускають, що генштаб РФ може залучити кораблі Чорноморського флоту (ЧФ) для підтримки російських військ на Півдні України. Особливо перед контрнаступом ЗСУ.

Однак ЧФ РФ навряд чи сильно допоможе при проведенні наземних операцій, вважають аналітики.

Українські сили пошкодили всі три фрегати ЧФ РФ класу Адмірал Григорович: власне Адмірал Григорович, а також фрегати Адмірал Ессен і Адмірал Макаров.

Так, у РФ є патрульні кораблі класу Кривак, Ладний і Питливий. 197-ма бригада десантних кораблів ЧФ складається з двох десантних кораблів класу Алігатор, трьох десантних кораблів типу Ропуха-I та одного десантного корабля типу Ропуха-II.

Десантні кораблі мають на озброєнні наземні ударні ракетні комплекси. Проте для завдання ударів їм доведеться підійти ближче до берега, а це небезпечно.

Російська одержимість продовженням дрібномасштабних тактичних наступальних операцій після досягнення оперативної кульмінації призвела до того, що російські війська виявилися погано підготовленими до широкомасштабного механізованого контрнаступу, підсумували в ISW.

Джерело : ISW

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