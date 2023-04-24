Войска РФ везде перешли в позиционную оборону — Буданов
Сейчас Россия не планирует наступательные операции на других участках фронта, более того — оккупационные войска полностью и везде перешли в позиционную оборону. Об этом заявил начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.
— Они полностью перешли везде в позиционную оборону. Единственные места на фронте, где происходят их попытки — это Бахмут, это попытка захватить с севера Авдеевку, локальные боевые действия в Марьинке, — объяснил разведчик.
По его словам, в Авдеевке и Марьинке, как и в Бахмуте, россияне применяют так называемую тактику выжженной земли, то есть просто пытаются сравнять эти города с землей.
— Бои в лесничестве в районе Луганской области — это мы уже совсем снижаемся до тактического уровня, — добавил Буданов.
На Бахмутском направлении ситуация остается напряженной, войска РФ не оставляют попыток окружить город.
Однако Силы обороны не только держат оборону, но и активно контратакуют, заявил командующий Сухопутных войск, генерал-полковник Александр Сырский, который сегодня работает в районах боевых действий на Лиманском и Бахмутском направлениях.
Фото: ГУР МОУ