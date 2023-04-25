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Малиновская Ангелина, редактор ленты

ВСУ зачищают передовую полосу левого берега Днепра, идет контрбатарейная борьба — Гуменюк

війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

ВСУ зачищают передовую полосу левого берега Днепра.

Об этом в эфире национального телемарафона Єдиних новин сообщила спикер Объединенного координационного центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

— Несмотря на то, что враг продолжает обстреливать правобережье, буквально трое последних суток у нас достаточно мощные результаты нашей боевой работы. Это от 13 до 22 единиц техники. Нам удается попадать и уничтожать артиллерийские установки, танки, ПВО врага. Наша работа по зачистке передовой полосы левого берега достаточно мощная, — сказала спикер.

Кроме того, Гуменюк добавила, что это пока контрбатарейный режим борьбы.

Напомним, в воскресенье аналитики из Института изучения войны (ISW) сообщили, что Вооруженные силы Украины якобы заняли позиции на восточном берегу Херсонской области. В ожидании украинского контрнаступления, указанную информацию ISW широко распространили в украинских СМИ.

Война в Украине, Російська агресія, Херсонская область
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