Напруження зростає. У Криму росіяни провели нові рейди у пошуках партизан – ЦНС

У тимчасово окупованому Криму росіяни продовжують посилювати заходи з виявлення членів українського підпілля.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначено, що на півострові провели обшуки у квартирах осіб, яких окупанти підозрюють у “нелояльності”. Обшуки проводили навіть без присутності господарів.

Окрім того, на вулицях почастішали випадки вибіркових перевірок.

Раніше речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що росіянам, які звикли жити й відпочивати в окупованому Криму, варто звикати до звуків повітряної тривоги.

Джерело: Центр нацспротиву

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