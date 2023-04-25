Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Напруження зростає. У Криму росіяни провели нові рейди у пошуках партизан – ЦНС
У тимчасово окупованому Криму росіяни продовжують посилювати заходи з виявлення членів українського підпілля.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначено, що на півострові провели обшуки у квартирах осіб, яких окупанти підозрюють у “нелояльності”. Обшуки проводили навіть без присутності господарів.
Окрім того, на вулицях почастішали випадки вибіркових перевірок.
Раніше речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що росіянам, які звикли жити й відпочивати в окупованому Криму, варто звикати до звуків повітряної тривоги.
Джерело: Центр нацспротиву
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