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Илья Нежигай, редактор ленты

Увидите собственными глазами: Данилов прокомментировал слухи о контрнаступлении ВСУ

Олексій Данілов

Ограниченный круг украинского военно-политического руководства имеет план по проведению контрнаступательных действий Сил обороны Украины, поэтому не стоит доверять слухам, опубликованным в прессе.

Об этом в эфире национального телемарафона Единые новости заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

По словам секретаря СНБО, на Ставке также рассматриваются варианты относительно того, что Россия может возобновить свое контрнаступление, о чем недавно также заявили в Белом доме.

— Мы осознаем, что, если в ближайшее время, таким же образом, с такими же темпами, будут поставки оружия, что в последнее время начало более мощными темпами происходить, то у нас есть свой план, о котором неизвестно никому. Поэтому, когда сегодня начинают рассказывать об этом так называемом большом контрнаступлении, имейте в виду, что информацию о нем имеет очень ограниченный круг лиц. Когда, как и каким образом — увидите собственными глазами, — сказал он

Секретарь СНБО добавил, что сегодня Украина имеет качественную военную технику и вооружение, но в то же время, Вооруженным силам необходимо как можно скорее получить побольше всех средств, которые помогут отстоять территориальную целостность и независимость.

По его словам, во время Ставки верховного главнокомандующего Бахмут каждый раз есть на повестке дня.

— Каждый раз есть вопросы к военным относительно стратегии на этом направлении и каждый раз военные отвечают, что этот участок фронта надо обязательно держать, чтобы остальная часть фронта не посыпалась, чтобы мы могли подготовиться, — сказал он.

Алексей Данилов добавил, что враг физически уничтожает все оборонительные сооружения города, что не дает укрепиться военным из ВСУ, но пока Бахмут никто не собирается сдавать.

— Бахмут — это для нас стратегически важный фронт. Когда речь шла о том, что надо сдать, надо отойти, то если мы будем так делать, можем так очень быстро дойти до наших западных границ, — подчеркнул Данилов.

Алексей Данилов напомнил, что параллельно со слухами о контрнаступлении также много дезинформации со стороны России, но Вооруженные силы делают свою работу несмотря на это.

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Фото: Аппарат РНБО

ВСУ, Алексей Данилов, СНБО
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