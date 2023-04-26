Обмежене коло українського військового-політичного керівництва має план щодо проведення контрнаступальних дій Сил оборони України, тому не варто довіряти чуткам, опублікованим у пресі.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини заявив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов.

За словами секретаря РНБО, на Ставці також розглядаються варіанти щодо того, що Росія може відновити свій контрнаступ, про що нещодавно також заявили в Білому домі.

– Ми свідомі того, що, якщо найближчим часом, в такий же спосіб, з такими ж темпами, буде постачання зброї, що останнім часом почало більш потужними темпами відбуватися, то у нас є свій план, про який невідомо нікому. Тому, коли сьогодні починають розповідати про цей так званий великий контрнаступ, майте на увазі, що інформацію про нього має дуже обмежене коло осіб. Коли, як та в який спосіб – побачите на власні очі, – сказав він.

Секретар РНБО додав, що сьогодні Україна має якісну військову техніку та озброєння, але водночас, Збройним силам необхідно якомога швидше отримати побільше усіх засобів, які допоможуть відстояти територіальну цілісність та незалежність.

За його словами, під час Ставки верховного головнокомандувача Бахмут щоразу є на порядку денному.

– Кожного разу є питання до військових стосовно стратегії на цьому напрямку і кожного разу військові відповідають, що цю ділянку фронту треба обов’язково тримати, щоб решта частин фронту не посипалась, щоб ми могли підготуватися, – сказав він.

Олексій Данілов додав, що ворог фізично знищує усі оборонні споруди міста, що не дає укріпитись військовим із ЗСУ, але наразі Бахмут ніхто не збирається здавати.

– Бахмут – це для нас стратегічно важливий фронт. Коли мова йшла про те, що треба здати, треба відійти, то якщо ми будемо так робити, можемо так дуже швидко дійти до наших західних кордонів, – підкреслив Данілов.

Олексій Данілов нагадав, що паралельно з чутками про контрнаступ є також багато дезінформації з боку Росії, але Збройні сили роблять свою роботу попри це.

Фото: Апарат РНБО

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