Войска РФ сформировали на фронте в Украине штурмовые отряды для восстановления утраченных позиций. А во время боев в городских условиях используют смартфоны со специальным программным обеспечением.

О тактике врага на Востоке Украины рассказал командующий Восточной группировкой ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в интервью агентству Интерфакс-Украина.

Он отметил, что тактика войск РФ меняется, поскольку оккупанты анализируют результаты своих действий и делают выводы.

– К примеру, в каждой бригаде (полку) на основе мотострелковых рот, усиленных танками, огнеметными, минометными и противотанковыми подразделениями, сформированы отдельные штурмовые отряды Шторм, предназначенные для восстановления утраченных позиций, – объяснил Сырский.

По словам генерала, перед штурмом оккупанты сначала активно применяют танковые и артиллерийские подразделения, наносят мощные удары по позициям ВСУ, пытаясь их разрушить. После этого идут в атаку штурмовые подразделения РФ.

Во время штурма враг обязательно применяет беспилотники для корректировки огня артиллерии.

Рассказал Сырский и об особенностях ведения боев в городских условиях. По данным генерала, командиры штурмовых групп РФ используют смартфоны со специальным программным обеспечением Alpine Quest GPS. В этом приложении “нанесены координаты позиций огневых средств” ВСУ, объекты атаки и маршруты к ним, задачи соседних подразделений оккупантов.

Во время боев в городе войска РФ применяют длительные артиллерийские обстрелы по объекту, который планируют штурмовать.

– Объект атаки штурмует группа численностью до 10 человек со стрелковым оружием. Боевая техника применяется очень редко. Обычно проводит наступление в 3-4 “волны”. Потери штурмовой группы оперативно пополняются эвакуационной группой из распределительных пунктов, – проинформировал генерал.

Александр Сырский также рассказал о пяти причинах, которые объясняют целесообразность длительной обороны Бахмута.

Фото: Telegram Александра Сырского

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