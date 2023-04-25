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Україна
Юлия Соколова, редактор ленты

На Востоке Украины враг усилил артудары и изменил тактику в воздухе – ВСУ

На Востоке Украины враг усилил артудары и изменил тактику в воздухе – ВСУ
Фото: Getty Images

На Востоке Украины российские оккупационные войска усилили артиллерийские обстрелы, а также изменили тактику применения боевой авиации и беспилотников.

Об этом сообщил руководитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона Єдині новини.

– Враг снова начал наращивать артиллерийскую мощь и обстреливает наши позиции фактически так же, как это было в феврале, – отметил он.

По словам спикера, в течение суток оккупанты почти 500 раз атаковали украинские позиции из своих артиллерийских систем.

Кроме того, враг за сутки 22 раза штурмовал позиции Вооруженных сил Украины в районе Марьинки. Войска РФ не оставляют попыток захватить этот населенный пункт, чтобы отрезать и блокировать Авдеевку.

Дмитрашковский уточнил, что изменилась тактика оккупантов в воздухе. Если раньше вылетал один – максимум два вражеских самолета, и они действовали в основном поодиночке, то вчера работали “в команде”.

– Что касается тактики, применяемой врагом, то за вчерашний день кое-что изменилось. Враг пытается показать свое преимущество в воздухе… Вчера это была такая командная работа, когда работали два самолета, “выманивали” наши силы ПВО, а третий самолет наносил поражение, — объяснил спикер.

Он информировал, что за вчерашний день враг применил вдвое больше разведывательных дронов на Донецком направлении. Кроме того, войска РФ изменили тактику применения дронов-камикадзе.

– Вчера впервые использована другая тактика применения дронов-камикадзе. Первоначально были применены Шахеды, они успешно сбиты. Но после них появились Ланцеты, – заявил Дмитрашковский.

По его словам, с помощью Шахедов враг хочет выявить позиции украинской противовоздушной обороны, чтобы нанести по ним удар дронами Ланцет.

Дмитрашковский также рассказал, что войска РФ не настроены на проведение штурмовых действий, среди оккупантов ухудшилось морально-психологическое состояние. Это касается и новых “штурмовых Z-подразделений”.

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