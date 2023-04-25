Штурмові групи РФ використовують застосунок із координатами вогневих засобів ЗСУ – Сирський
Війська РФ сформували на фронті в Україні штурмові загони для відновлення втрачених позицій. А під час боїв у міських умовах використовують смартфони зі спеціальним програмним забезпеченням.
Про тактику ворога на Сході України розповів командувач Східним угрупованням ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна.
Він зазначив, що тактика військ РФ змінюється, оскільки окупанти аналізують результати своїх дій та роблять висновки.
– Приміром, у кожній бригаді (полку) на основі мотострілецьких рот, посилених танками, вогнеметними, мінометними та протитанковими підрозділами, сформовані окремі штурмові загони Шторм, призначені для відновлення втрачених позицій, – пояснив Сирський.
За словами генерала, перед штурмом окупанти спочатку активно застосовують танкові та артилерійські підрозділи, завдають потужних ударів по позиціях ЗСУ, намагаючись їх зруйнувати. Після цього йдуть в атаку штурмові підрозділи РФ.
Під час штурму ворог обов’язково застосовує безпілотники для корегування вогню артилерії.
Розповів Сирський і про особливості ведення боїв у міських умовах. За даними генерала, командири штурмових груп РФ використовують смартфони зі спеціальним програмним забезпеченням Alpine Quest GPS. У цьому застосунку “нанесені координати позицій вогневих засобів” ЗСУ, об’єкти атаки та маршрути до них, завдання сусідніх підрозділів окупантів.
Під час боїв у місті війська РФ застосовують довготривалі артилерійські обстріли по об’єкту, який планують штурмувати.
– Об’єкт атаки штурмує група чисельністю до 10 осіб зі стрілецькою зброєю. Бойова техніка застосовується вкрай рідко. Зазвичай проводить наступ у 3-4 “хвилі”. Втрати штурмової групи оперативно поповнюються евакуаційною групою з розподільчих пунктів, – поінформував генерал.
Олександр Сирський також розповів про п’ять причин, які пояснюють доцільність тривалої оборони Бахмута.
Фото: Telegram Олександра Сирського