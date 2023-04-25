Війська РФ сформували на фронті в Україні штурмові загони для відновлення втрачених позицій. А під час боїв у міських умовах використовують смартфони зі спеціальним програмним забезпеченням.

Про тактику ворога на Сході України розповів командувач Східним угрупованням ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що тактика військ РФ змінюється, оскільки окупанти аналізують результати своїх дій та роблять висновки.

– Приміром, у кожній бригаді (полку) на основі мотострілецьких рот, посилених танками, вогнеметними, мінометними та протитанковими підрозділами, сформовані окремі штурмові загони Шторм, призначені для відновлення втрачених позицій, – пояснив Сирський.

За словами генерала, перед штурмом окупанти спочатку активно застосовують танкові та артилерійські підрозділи, завдають потужних ударів по позиціях ЗСУ, намагаючись їх зруйнувати. Після цього йдуть в атаку штурмові підрозділи РФ.

Під час штурму ворог обов’язково застосовує безпілотники для корегування вогню артилерії.

Розповів Сирський і про особливості ведення боїв у міських умовах. За даними генерала, командири штурмових груп РФ використовують смартфони зі спеціальним програмним забезпеченням Alpine Quest GPS. У цьому застосунку “нанесені координати позицій вогневих засобів” ЗСУ, об’єкти атаки та маршрути до них, завдання сусідніх підрозділів окупантів.

Під час боїв у місті війська РФ застосовують довготривалі артилерійські обстріли по об’єкту, який планують штурмувати.

– Об’єкт атаки штурмує група чисельністю до 10 осіб зі стрілецькою зброєю. Бойова техніка застосовується вкрай рідко. Зазвичай проводить наступ у 3-4 “хвилі”. Втрати штурмової групи оперативно поповнюються евакуаційною групою з розподільчих пунктів, – поінформував генерал.

Олександр Сирський також розповів про п’ять причин, які пояснюють доцільність тривалої оборони Бахмута.

Фото: Telegram Олександра Сирського

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