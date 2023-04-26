Каждое проявление российского террора — это дополнительные аргументы, что все должно завершиться в трибунале против рашизма.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения по итогам 25 апреля.

Он напомнил, что в течение дня продолжался разбор завалов в городе Купянске Харьковской области после российского обстрела ракетами С-300, где оккупанты ударили по обычной гражданской застройке.

— Мишенью для террористов стал краеведческий музей и прилегающие дома. Россия убила этим ударом двух женщин. Мои соболезнования родным и близким погибших… Десять человек были ранены — им оказывается необходимая помощь, — сказал президент.

Владимир Зеленский заявил, что уже более 60 музеев и галерей в разных областях Украины так же разрушены или повреждены Россией.

— Сегодня же в Херсонской области ударом российской авиации была разрушена церковь. В селе Кизомыс Белозерской общины. Православный храм… Управляемой авиабомбой. То есть российские военные знали, что именно они уничтожают. Эта церковь стала одной из уже сотен разбитых российскими ударами церквей и молитвенных домов, — сказал он.

Отдельно президент вспомнил ситуацию в украинском Крыму, где оккупанты ворвались в дом Абдурешита Джеппарова.

— Он один из представителей крымскотатарского национального движения, правозащитник, гражданин Украины. Где он сейчас, что с ним — неизвестно. Это еще один пример российских репрессий против коренного народа Крыма, против всех наших людей. Тысячи и тысячи таких примеров за время агрессии как в Крыму, так и в других наших регионах, оккупированных Россией, — подчеркнул украинский лидер.

Владимир Зеленский подчеркнул, что никто и нигде не может чувствовать себя безопасно, пока агрессор не разбит.

— Это то, что каждый день в Украине доказывает — все то, что российские войска и спецслужбы оккупанта делают на нашей земле против наших людей. И это то, что они мечтают принести на земли других народов. Весь мир это знает, — сказал он.

Президент добавил, что сегодня мир знает, что Россию можно остановить силой украинских воинов на передовой и оружием — как украинским, так и тем, которое Украина получает от партнеров.

— Силой права, то есть санкциями, которые требуют постоянного усиления, а также нашей совместной работой ради справедливости. Каждое проявление российского террора, каждый день агрессии — это дополнительные аргументы, что все это должно завершиться в трибунале — в новом Нюрнберге по рашизму, по тем, кто уничтожает жизни и людей, у кого ракеты — против музеев, а управляемые авиабомбы — против церквей, — сказал он.

Владимир Зеленский в очередной раз повторил тезис о том, что Россия должна проиграть, а “другой цели у мира быть не может”, поскольку это будет проигрышем мира.

Украинский глава государства также сообщил, что в течение 25 апреля международная санкционная группа, которую возглавляют руководитель Офиса президента Андрей Ермак и бывший посол США в РФ Майкл Макфол, представила документ об усилении санкций против России.

— Первый такой санкционный план был выполнен более чем на 70%. Поэтому сейчас представлено, по каким направлениям можно еще усилить санкционное давление и как дать миру больше стабильности через полное исключение из глобальных отношений всех деструктивных российских субъектов, всех тех, кто работает на войну, — сказал он.

Владимир Зеленский подчеркнул, что указанный санкционный документ будет на столах у всех ключевых лидеров мира — как политических, так и общественных, деловых.

— Санкции против российского нефтегазового сектора, против атомной отрасли, против абсолютно каждого, кто помогает России обходить уже примененные ограничения. Это необходимая самозащита международного правопорядка, — сказал он.

Коротко украинский лидер прокомментировал очередное заседание Ставки, где присутствовали командующие, главком, разведка, Министерство обороны.

— Доклады по боевым действиям на фронте сейчас, наших возможностей активно двигаться, комплектации новых подразделений. Отдельно поговорили сегодня о Рамштайн и дальнейшей коммуникации с нашими партнерами, — сказал он.

Украинский глава государства имел также и совещание по экономическому восстановлению Украины, где присутствовали высокопоставленные чиновники правительства.

— Представили экономическую стратегию сегодняшнего и послевоенного периода. Уже понятно, что результатом нашей победы станет возможность Украины быть реальным поставщиком безопасности для всех наших партнеров, для всех в мире, кто ценит международный порядок, основанный на правилах. Новые стандарты безопасности, которые мы воплотим в нашей жизни: в нашей инфраструктуре, энергетике, логистике и связи, в социальной и образовательной сферах, в нашем производстве — все это можно будет масштабировать в других частях мира, — сказал он.

Президент подчеркнул, что украинские системы защиты, оружие, а также опыт украинцев, приобретенный в противостоянии российскому террору — будут работать на глобальный мир, чтобы никто в мире и никогда не повторил российских преступлений.

Отдельно Владимир Зеленский отметил 80-ю десантно-штурмовую бригаду, которая проявила решительность при уничтожении оккупантов в Бахмуте.

Источник : Офис президента

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