Возле Киево-Печерской Лавры сторонники УПЦ МП заявили, что российский диктатор Владимир Путин не виноват в войне, а ракеты запускают “бендеры”.

Об этом сообщает один из телеканалов.

Так, один из верующих УПЦ МП, который назвался Андреем, на вопрос, чей Крым, ответил, что “российский, Киевской Руси”. Он также считает, что в трагедии в Буче много чего “лживого подстроено”.

Сейчас смотрят

— А что есть такое государство Украина? Наша страна незарегистрированная. В 1991 году границы были нечеткие. Это не Путин начал войну. Это ж**ы (евреи, — РЕД.) начали, чтобы поссорить братьев — россиян и украинцев, — утверждает мужчина.

Позже журналисты сообщили, что этим мужчиной оказался водитель, работающий в Киево-Печерской лавре, хотя в УПЦ МП эту информацию опровергли.

Другая верующая заявила, что “украинцы связаны с россиянами”, а войну начала Америка, которая “рассорила РФ и Украину”.

— А ракетами кто бомбит — бендеры, Западная Украина. А патриарх Кирилл молится за Украину, за Донбасс, — сказала она.

Ранее в Почаевской лавре прихожане УПЦ МП заявили, что ракеты по Украине запускает Бог.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.