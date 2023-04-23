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Общество
Анастасия Кожушко, редактор ленты

В Почаевской лавре прихожанин УПЦ МП заявили, что Путин — их правитель, а Украину бомбит Бог

В Почаевской лавре прихожанин УПЦ МП заявили, что Путин — их правитель, а Украину бомбит Бог

В Почаевской лавре прихожанин УПЦ МП заявили, что ракеты по Украине запускает Бог.

В интервью общественному две пожилые женщины сказали, что президент России Владимир Путин — “их правитель”, тогда как выучить фамилию украинского президента там до сих пор не смогли. В то же время ракеты по Украине запускает не российский диктатор, а “Бог”.

Причиной же такого “божьего гнева”, падающего украинцам на головы в виде российских “Искандеров” и С-300, стал “беззаконие и неподчинение власти”, а также Революция Достоинства.

Напомним, в Министерстве культуры и информационной политики создали комиссию для проверки использования объектов Почаевской лавры представителями УПЦ МП.

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Почаївська лавра

Источник: Громадське
Война в Украине, Почаївська лавра, Російська агресія, УПЦ МП
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