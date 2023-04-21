РФ ценит своих агентов в рясах: Украина обменяла священника УПЦ МП на 28 воинов

Украинские суды вынесли семь приговоров в отношении священников УПЦ МП, которые стали на сторону врага. Одного священника этой религиозной организации обменяли на 28 украинских военнослужащих.

Об этом сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк в интервью агентству Интерфакс-Украина.

Он рассказал, что контрразведывательные мероприятия в УПЦ МП начались еще в прошлом году. В результате были возбуждены уголовные производства в отношении 61 священнослужителя.

Малюк отметил, что два священника УПЦ МП были переданы по обмену.

— Хочу подчеркнуть, что враг очень ценит своих агентов в рясах — так, одного такого человека обменяли на 28 украинских военнослужащих, — сообщил Малюк.

Кроме того, по материалам СБУ было прекращено гражданство Украины 19 священникам УПЦ МП. Председатель СБУ добавил, что наличие рясы и кадила не является отягчающим обстоятельством, но и не освобождает от уголовной ответственности и никаких индульгенций не дает.

Он подчеркнул, что СБУ работает исключительно в рамках закона, несмотря на церковный сан.

21 апреля Апелляционный суд Киева отклонил ходатайство адвокатов митрополита УПЦ МП Павла об изменении меры пресечения. Ему оставили круглосуточный домашний арест с обязательством носить электронный браслет до 30 мая.

Ранее сотрудники СБУ вручили экс-настоятелю Киево-Печерской лавры подозрение в разжигании религиозной вражды, оправдании и отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины.

Речь идет о двух статьях УК Украины — ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений) и ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

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