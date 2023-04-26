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Біля Лаври прихильники УПЦ МП заявили, що війну почав не Путін, а ракетами бомблять “бендери”

лавра Київ
Фото: Pixabay

Біля Києво-Печерської Лаври прихильники УПЦ МП заявили, що російський диктатор Володимир Путін не винен у війні, а ракети запускають “бендери”.

Про це повідомляє один з телеканалів.

Так, один із вірян УПЦ МП, який назвався Андрієм, на запитання, чий Крим, відповів, що “російський, Київської Русі”. Він також вважає, що у трагедії в Бучі багато чого “брехливого підлаштовано”.

– А що є така держава Україна? Наша країна незареєстрована. В 1991 році кордони були нечіткі. Це не Путін почав війну. Це ж**и (євреї, – РЕД.) почали, щоб посварити братів – росіян та українців, – стверджує чоловік.

Пізніше журналісти повідомили, що цим чоловіком виявився водій, який працює в Києво-Печерській лаврі, хоча в УПЦ МП цю інформацію спростували.

Інша вірянка заявила, що “українці пов’язані з росіянами”, а війну почала Америка, яка “розсварила РФ та Україну”.

– А ракетами хто бомбить – бендери, Західна Україна. А патріарх Кирило молиться за Україну, за Донбас, – сказала вона.

Раніше у Почаївській лаврі парафіяни УПЦ МП заявили, що ракети по Україні запускає Бог.

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Києво-Печерська лавра, УПЦ МП
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