Командующий Сил специальных операций посетил Бахмут

Командующий Силами специальных операций Виктор Хоренко посетил Бахмут в Донецкой области. Город остается самой горячей точкой фронта.

Об этом сообщает пресс-служба Сил специальных операций ВС Украины.

Указано, что во время поездки бригадный генерал ознакомился с текущей ситуацией и пообщался с воинами подразделений ССО, которые обороняют населенный пункт.

— Действительно, ситуация в Бахмуте сложная, однако кто, если не вы, знает, что надо делать и как действовать в текущих условиях. Ваша работа здесь в очередной раз доказывает, что ССО — это прежде всего преимущество качества над количеством, — сказал он защитникам.

Командующий ССО Украины также акцентировал на важности работы групп специального назначения и отметил профессионализм операторов ССО.

Хоренко отметил, что несмотря на преимущество врага и массированные атаки, направленные на уничтожение городских кварталов, операторы ССО Украины наносят противнику удары на ключевых участках, уничтожают его личный состав и выполняют ряд других задач, препятствуя продвижению российских войск.

Ранее командующий Восточной группировкой ВСУ генерал-полковник Александр Сырский назвал пять причин, почему Вооруженные силы Украины продолжают оборону Бахмута.

Источник: ССО ВС Украины

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