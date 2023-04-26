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Командующий Сил специальных операций посетил Бахмут

Командующий Сил специальных операций посетил Бахмут

Командующий Силами специальных операций Виктор Хоренко посетил Бахмут в Донецкой области. Город остается самой горячей точкой фронта.

Об этом сообщает пресс-служба Сил специальных операций ВС Украины.

Указано, что во время поездки бригадный генерал ознакомился с текущей ситуацией и пообщался с воинами подразделений ССО, которые обороняют населенный пункт.

— Действительно, ситуация в Бахмуте сложная, однако кто, если не вы, знает, что надо делать и как действовать в текущих условиях. Ваша работа здесь в очередной раз доказывает, что ССО — это прежде всего преимущество качества над количеством, — сказал он защитникам.

Командующий ССО Украины также акцентировал на важности работы групп специального назначения и отметил профессионализм операторов ССО.

Хоренко отметил, что несмотря на преимущество врага и массированные атаки, направленные на уничтожение городских кварталов, операторы ССО Украины наносят противнику удары на ключевых участках, уничтожают его личный состав и выполняют ряд других задач, препятствуя продвижению российских войск.

Командующий Сил специальных операций посетил Бахмут
Командующий Сил специальных операций посетил Бахмут
Командующий Сил специальных операций посетил Бахмут
Командующий Сил специальных операций посетил Бахмут

Ранее командующий Восточной группировкой ВСУ генерал-полковник Александр Сырский назвал пять причин, почему Вооруженные силы Украины продолжают оборону Бахмута.

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Источник: ССО ВС Украины

Бахмут, Война в Украине, Донецкая область
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