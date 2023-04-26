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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Командувач Сил спеціальних операцій відвідав Бахмут

Командувач Сил спеціальних операцій відвідав Бахмут

Командувач Сил спеціальних операцій Віктор Хоренко відвідав Бахмут на Донеччині. Місто залишається найгарячішою точкою фронту.

Про це повідомляє пресслужба Сил спеціальних операцій ЗС України.

Зазначено, що під час поїздки бригадний генерал ознайомився з поточною ситуацією та поспілкувався з воїнами підрозділів ССО, які обороняють населений пункт.

– Дійсно, ситуація у Бахмуті складна, проте хто, як не ви, знає, що треба робити і як діяти у поточних умовах. Ваша робота тут вкотре доводить, що ССО – це насамперед перевага якості на кількістю, – сказав він захисникам.

Командувач ССО України також наголосив на важливості роботи груп спеціального призначення і відзначив професійність операторів ССО.

Хоренко відзначив, що попри перевагу ворога і масовані атаки, спрямовані на знищення міських кварталів, оператори ССО України завдають противнику ударів на ключових ділянках, нищать його особовий склад та виконують низку інших завдань, перешкоджаючи просуванню російських військ.

Командувач Сил спеціальних операцій відвідав Бахмут
Командувач Сил спеціальних операцій відвідав Бахмут
Командувач Сил спеціальних операцій відвідав Бахмут
Командувач Сил спеціальних операцій відвідав Бахмут

Раніше командувач Східним угрупованням ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський назвав п’ять причин, чому Збройні сили України продовжують оборону Бахмута.

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Джерело: ССО ЗС України

Бахмут, Війна в Україні, Донецька область
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