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Україна
Бедрак Виктория, редактор ленты

Карта боевых действий на 27.04.2023 – ситуация на фронте

ЗСУ
Фото: Генштаб ВСУ

Основные усилия войска РФ сосредотачивают на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделениями сил обороны Украины за прошедшие сутки было отражено 54 атаки противника на указанных участках фронта.

Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

Карта боевых действий в Украине на 27.04.2023

Карта боевых действий Украины – где идут бои в Украине 27 апреля 2023

Фото: ISW

Полномасштабная война в Украине длится уже 428-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: ISW, Генштаб ВСУ
Война в Украине, ВСУ, Россия
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