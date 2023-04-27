Карта боевых действий Украины – где идут бои в Украине 27 апреля 2023

Бедрак Виктория, редактор ленты
Карта боевых действий на 27.04.2023 – ситуация на фронте
Основные усилия войска РФ сосредотачивают на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделениями сил обороны Украины за прошедшие сутки было отражено 54 атаки противника на указанных участках фронта.
Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.
Карта боевых действий в Украине на 27.04.2023
Фото: ISW
Полномасштабная война в Украине длится уже 428-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: ISW, Генштаб ВСУ
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