Карта бойових дій України – де йдуть бої в Україні 27 квітня 2023

Основні зусилля війська РФ зосереджують на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділами сил оборони України протягом минулої доби було відбито 54 атаки противника на зазначених ділянках фронту.

Найзапекліші бої надалі тривають за Бахмут та Мар’їнку.

Карта бойових дій в Україні на 27.04.2023

Повномасштабна війна в Україні триває вже 428-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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