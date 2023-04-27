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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 27.04.2023 – ситуація на фронті

ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

Основні зусилля війська РФ зосереджують на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділами сил оборони України протягом минулої доби було відбито 54 атаки противника на зазначених ділянках фронту.

Найзапекліші бої надалі тривають за Бахмут та Мар’їнку.

Карта бойових дій в Україні на 27.04.2023

Карта бойових дій України – де йдуть бої в Україні 27 квітня 2023

Фото: ISW

Повномасштабна війна в Україні триває вже 428-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: ISW, Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, ЗСУ, Росія
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