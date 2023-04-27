Три человека, пострадавшие от ракетного удара по Николаеву ночью 27 апреля, находятся в тяжелом состоянии.

Об этом в эфире общенационального телемарафона Єдині новини сообщил руководитель областной военной администрации Виталий Ким.

В то же время, как уточнила с места происшествия местная корреспондент Диана Федотова, выяснилось, что среди 23 пострадавших, которые находятся в больнице, – двое детей, а не один ребенок, как сообщалось ранее.

По словам Виталия Кима, ребенку, о ранении которого стало известно ранее, – 12 лет.

Мужчине, погибшему при обстреле, было 45 лет.

Его жизнь унесла одна из четырех выпущенных ракет типа Калибр, попав в частный дом.

Отметим, что армия РФ для обстрела Николаева ночью 27 апреля выпустила четыре ракеты типа Калибр из акватории Черного моря.

Под удар попали два частных дома, многоэтажка и историческое здание.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 428-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Фото: Тарас Вовченко

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