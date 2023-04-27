Партизани не сплять: ліквідовано двох окупантів, які знущалися над жителями Херсонщини

У селі Великі Копані Олешківського району Херсонської області у ніч із 26 на 27 квітня партизани ліквідували двох російських окупантів, які знущалися над місцевими жителями.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

– Партизанський рух Атеш оголосив про початок операції Українська ніч і про перші результати. Так, у ніч із 26 на 27 квітня у селі Великі Копані Олешківського району партизани ліквідували двох окупантів. Ліквідовані росіяни регулярно знущалися з місцевих жителів, але до них прийшла розплата, – уточнили у ЦНС.

Там також нагадали, що 23 квітня поблизу Олешок партизани підірвали блокпост ворога поряд з військовим інфраструктурним об’єктом. Таким чином ліквідовано загін росгвардійців.

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Джерело: ЦНС

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