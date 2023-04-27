5 управляемых авиабомб на Кизомис и удар по жилому кварталу Херсона: есть жертвы
Российские войска обстреляли жилой квартал Херсона и Кизомыс Белозерской общины.
Из-за вражеской атаки повреждены несколько квартир жителей областного центра.
К сожалению, травмы несовместимые с жизнью получил 42-летний мужчина.
Также враг сбросил пять управляемых авиабомб на Кизомис.
Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
На месте работают спасательные службы.
Отметим, что после девяти утра 27 апреля российские оккупанты ударили из артиллерии по жилой застройке в селе Липцы Харьковского района.
А ночью россияне выпустили четыре ракеты типа Калибр по двум частным домам, многоэтажке и историческому зданию Николаева.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 428-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Александр Прокудин
Фото: МОЗ