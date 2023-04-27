Российские войска обстреляли жилой квартал Херсона и Кизомыс Белозерской общины.

Из-за вражеской атаки повреждены несколько квартир жителей областного центра.

К сожалению, травмы несовместимые с жизнью получил 42-летний мужчина.

Также враг сбросил пять управляемых авиабомб на Кизомис.

Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

На месте работают спасательные службы.

Отметим, что после девяти утра 27 апреля российские оккупанты ударили из артиллерии по жилой застройке в селе Липцы Харьковского района.

А ночью россияне выпустили четыре ракеты типа Калибр по двум частным домам, многоэтажке и историческому зданию Николаева.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 428-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Александр Прокудин

Фото: МОЗ

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