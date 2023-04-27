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Україна
Марта Бондаренко, редактор ленты

Более 500 захватчиков и 32 единицы тяжелой техники: потери РФ за сутки

війна
Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали по меньшей мере 510 российских оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Поэтому общее количество уничтоженных захватчиков достигло 188 920 человек.

Потери РФ в войне на 27.04.2023:

  • личного состава — около 188 920 (+510) человек ликвидировано,
  • танков — 3694 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин — 7178 (+16) ед,
  • артиллерийских систем — 2887 (+10) ед,
  • РСЗО — 542 (+3) ед,
  • средств ПВО — 293 (+1) ед,
  • самолетов — 308 ед,
  • вертолетов — 294 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2461 (+21) ед,
  • крылатых ракет — 911 ед,
  • кораблей / катеров — 18 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5805 (+13) ед,
  • специальной техники — 352 ед.

Ранее главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что ВСУ имеют все шансы для успешного контрнаступления и дальнейшего освобождения временно оккупированных территорий от российской оккупации.

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Источник: Генштаб ВСУ
Армия России, Война в Украине, Російська агресія
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