Марта Бондаренко, редактор ленты
Более 500 захватчиков и 32 единицы тяжелой техники: потери РФ за сутки
За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали по меньшей мере 510 российских оккупантов.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.
Поэтому общее количество уничтоженных захватчиков достигло 188 920 человек.
Потери РФ в войне на 27.04.2023:
- личного состава — около 188 920 (+510) человек ликвидировано,
- танков — 3694 (+2) ед,
- боевых бронированных машин — 7178 (+16) ед,
- артиллерийских систем — 2887 (+10) ед,
- РСЗО — 542 (+3) ед,
- средств ПВО — 293 (+1) ед,
- самолетов — 308 ед,
- вертолетов — 294 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2461 (+21) ед,
- крылатых ракет — 911 ед,
- кораблей / катеров — 18 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5805 (+13) ед,
- специальной техники — 352 ед.
Ранее главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что ВСУ имеют все шансы для успешного контрнаступления и дальнейшего освобождения временно оккупированных территорий от российской оккупации.
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Источник: Генштаб ВСУ
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