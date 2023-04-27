За минулу добу Збройні сили України ліквідували щонайменше 510 російських окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Тож загальна кількість знищених загарбників сягнула 188 920 осіб.

Втрати РФ у війні на 27.04.2023:

особового складу ‒ близько 188 920 (+510) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3694 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 7178 (+16) од,

артилерійських систем – 2887 (+10) од,

РСЗВ – 542 (+3) од,

засобів ППО ‒ 293 (+1) од,

літаків – 308 од,

гелікоптерів – 294 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2461 (+21) од,

крилатих ракет ‒ 911 од,

кораблів / катерів ‒ 18 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5805 (+13) од,

спеціальної техніки ‒ 352 од.

Раніше головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі заявив, що ЗСУ мають всі шанси для успішного контрнаступу та подальшого звільнення тимчасово окупованих територій від російської окупації.

Джерело : Генштаб ЗСУ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.