Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Понад 500 загарбників та 32 одиниці важкої техніки: втрати РФ за добу
За минулу добу Збройні сили України ліквідували щонайменше 510 російських окупантів.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
Тож загальна кількість знищених загарбників сягнула 188 920 осіб.
Втрати РФ у війні на 27.04.2023:
- особового складу ‒ близько 188 920 (+510) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3694 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7178 (+16) од,
- артилерійських систем – 2887 (+10) од,
- РСЗВ – 542 (+3) од,
- засобів ППО ‒ 293 (+1) од,
- літаків – 308 од,
- гелікоптерів – 294 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2461 (+21) од,
- крилатих ракет ‒ 911 од,
- кораблів / катерів ‒ 18 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5805 (+13) од,
- спеціальної техніки ‒ 352 од.
Раніше головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі заявив, що ЗСУ мають всі шанси для успішного контрнаступу та подальшого звільнення тимчасово окупованих територій від російської окупації.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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