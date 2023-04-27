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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Понад 500 загарбників та 32 одиниці важкої техніки: втрати РФ за добу

війна
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу Збройні сили України ліквідували щонайменше 510 російських окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Тож загальна кількість знищених загарбників сягнула 188 920 осіб.

Втрати РФ у війні на 27.04.2023:

  • особового складу ‒ близько 188 920 (+510) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3694 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7178 (+16) од,
  • артилерійських систем – 2887 (+10) од,
  • РСЗВ – 542 (+3) од,
  • засобів ППО ‒ 293 (+1) од,
  • літаків – 308 од,
  • гелікоптерів – 294 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2461 (+21) од,
  • крилатих ракет ‒ 911 од,
  • кораблів / катерів ‒ 18 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5805 (+13) од,
  • спеціальної техніки ‒ 352 од.

Раніше головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі заявив, що ЗСУ мають всі шанси для успішного контрнаступу та подальшого звільнення тимчасово окупованих територій від російської окупації.

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Знищена техніка Росії

Джерело: Генштаб ЗСУ
Армія Росії, Війна в Україні, Російська агресія
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