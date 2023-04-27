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Юля Захарченко, редактор ленты

ВСУ находятся в хорошем положении для контрнаступления — генерал США

ВСУ находятся в хорошем положении для контрнаступления — генерал США
Фото: Getty Images

Вооруженные силы Украины имеют все шансы для успешного контрнаступления и дальнейшего освобождения временно оккупированных территорий от российской оккупации.

Об этом заявил главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Кристофер Каволи в Конгрессе США. По его словам, согласно моделированию, проведенному союзниками, Украина находится в хорошем положении для контратаки.

— США работали с ними над возможным внезапным нападением. Сухопутные силы России сегодня больше, чем они были в начале конфликта, несмотря на многочисленные потери, — отметил генерал.

Он добавил, что Соединенные Штаты Америки работали с украинскими военными относительно возможной внезапной атаки.

По его мнению, российские войска немного деградировали, хотя и увеличили количество солдат. Генерал добавил, что армия РФ имеет еще множество единиц тактической авиации.

Ранее главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что ВСУ получили более 98% обещанной для контрнаступления боевой техники.

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Источник: CNN
Война в Украине, ВСУ, українські військові
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