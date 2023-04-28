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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Примусове усиновлення та вбивство батьків на очах: Зеленська розповіла історії врятованих з полону РФ дітей

Примусове усиновлення та вбивство батьків на очах: Зеленська розповіла історії врятованих з полону РФ дітей

У російському полоні перебувають понад 19 тисяч українських дітей.

Про це під час онлайн-виступу на сесії ПАРЄ у Страсбурзі повідомила дружина президента України Олена Зеленська.

–  Це (19 390, – Ред.) кількість дітей, які досі перебувають у російському полоні. І це лише дані, які підтверджені. Але й ця кількість не є остаточною, бо що відбувається з дітьми на окупованих територіях – невідомо. Це насильство, яке триває просто зараз, – зазначила вона.

Примусове усиновлення та вбивство батьків на очах: Зеленська розповіла історії врятованих з полону РФ дітей
Примусове усиновлення та вбивство батьків на очах: Зеленська розповіла історії врятованих з полону РФ дітей
Примусове усиновлення та вбивство батьків на очах: Зеленська розповіла історії врятованих з полону РФ дітей
Примусове усиновлення та вбивство батьків на очах: Зеленська розповіла історії врятованих з полону РФ дітей
Примусове усиновлення та вбивство батьків на очах: Зеленська розповіла історії врятованих з полону РФ дітей
Примусове усиновлення та вбивство батьків на очах: Зеленська розповіла історії врятованих з полону РФ дітей

Перша леді також розповіла про історії маленьких українців, яких насильно вивезли до Росії.

– Дванадцятирічний Сашко був із мамою Сніжаною в Маріуполі, коли місто оточили російські військові. Разом вони пережили страшні обстріли, відсутність води, тепла, голод, поранення Сашка – поки їх не розділили росіяни. Їм не дали навіть попрощатися. Хлопцю сказали, що мама відмовилась від нього. Його вдалося врятувати, але мама все ще у полоні російських окупантів, – говорить Зеленська.

Вона розповіла і про 12-річну дівчинку Кіру, яка також була з татом у Маріуполі, коли росіяни почали нищити місто. Її тато загинув під час бомбардування, а дівчинку окупанти вивезли до Донецька.

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Після нищення Маріуполя під процес “фільтрації” мешканців потрапили тато Євген, син Матвій, маленькі доньки Святослава та Олександра. Тата кинули до в’язниці, а дітей забрали до притулку. Кілька місяців вони нічого не знали одне про одного. Діти знайшлися в пансіонаті під Москвою буквально за день до того, як їх мали всиновити росіяни.

Всіх цих діток наразі вдалося повернути до України.

Вона зазначила, що це той випадок, коли порятунок можливий лише всім світом.

Фото: Олена Зеленська

Війна в Україні, Олена Зеленська, полон, Російська агресія, Росія
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