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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Сипатимуться як мінімум два фронти: у РФ готуються до провалу російської армії

ЗСУ українські солдати
Фото: Генштаб ЗСУ

Звільнення “м’ясника Маріуполя”, заступника міністра оборони РФ Шойгу, генерал-полковника Михайла Мізінцева є підготовкою до того, щоб знайти винних у провалі армії РФ в Україні.

Таку думку в ефірі Radio NV висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

– Це підготовка. Причому готуються до цього як інформаційні ресурси, так і Міністерство оборони РФ. Вони вже починають пересувати (кадри, – Ред.), виводять із певного “обороту” такого роду генералів, на яких справді можна повісити й невдачі, і, можливо, у деяких випадках, військові злочини у тому числі, — каже Світан.

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Він вважає, що вже помітна підготовка до великого провалу російської оборонної ініціативи, яку вони намагаються здійснити зараз на лінії фронту.

– Як мінімум два фронти у них сипатимуться. А це треба якось перекривати, переорієнтовувати, закривати від інформаційного простору. Закрити можна лише перебивши якоюсь потужнішою проблемою. Це стандартний прийом інформаційних воєн, – пояснив Світан.

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