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Україна
Илья Нежигай, редактор ленты

Кабмин упростил бронирование работников предприятий: что изменилось

засідання Кабміну
Фото: Правительственный портал

Кабинет министров усовершенствовал процедуру бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время, определив четкие сроки этапов процедуры.

Соответствующее решение правительство приняло во время заседания 28 апреля.

По словам первого вице-премьер-министра Украины — министра экономики Юлии Свириденко, длительное время прохождения процедуры бронирования является одним из вопросов, который в коммуникации с правительством поднимает украинский бизнес.

— Такое положение вещей ограничивает возможности предпринимателей разрабатывать и реализовывать производственные планы и в целом не способствует повышению деловой активности. Мы понимаем, что определенную роль в данном случае играет человеческий фактор и организация процесса. Поэтому инициировали решение, которое оптимизирует процедуру бронирования, которое отныне будет происходить в определенные сжатые сроки, — отметила она.

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По словам заместителя министра экономики Игоря Фоменко, решением правительства были внесены изменения в постановление Кабмина о бронировании военнообязанных на период мобилизации и на военное время. Решением правительства четко определяются сроки подачи и рассмотрения госорганами документов по бронированию.

В частности определены следующие сроки:

  • представление органами государственной власти, другими государственными органами списков военнообязанных, которые предлагаются к бронированию на период мобилизации и на военное время в Генеральный штаб Вооруженных Сил (СБУ, Службы внешней разведки) — в срок не более пяти рабочих дней;
  • согласование списков и представление Генеральным штабом Вооруженных Сил (СБУ, СВР) в Министерство экономики — в срок не более десяти рабочих дней;
  • принятие Минэкономики решения о бронировании военнообязанных — в срок не более чем пять рабочих дней;
  • зачисление военнообязанного на специальный воинский учет территориальным центром комплектования и социальной поддержки — в срок не более пяти рабочих дней.

— Таким образом процедура от получения госорганами от предприятий, учреждений, организаций списков на бронирование работников до зачисления забронированных на специальный воинский учет должна осуществляться максимум за 25 рабочих дней, — отметил Игорь Фоменко.

В конце января 2023 года Кабмин принял новый порядок бронирования военнообязанных и критерии определения предприятий, учреждений и организаций, критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения, работники которых будут подлежать бронированию.

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Источник: Кабмин
Война в Украине, Кабмин, Мінекономрозвитку, мобілізація
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