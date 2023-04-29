Кабінет міністрів удосконалив процедуру бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час, визначивши чіткі терміни етапів процедури.

Відповідне рішення уряд ухвалив під час засідання 28 квітня.

За словами першої віцепрем’єр-міністерки України – міністерки економіки Юлії Свириденко, тривалий час проходження процедури бронювання є одним з питань, яке у комунікації з урядом порушує український бізнес.

– Такий стан речей обмежує можливості підприємців розробляти та реалізовувати виробничі плани та в цілому не сприяє підвищенню ділової активності. Ми розуміємо, що певну роль в даному випадку грає людський фактор та організація процесу. Тому ініціювали рішення, яке оптимізує процедуру бронювання, яке відтепер відбуватиметься в визначені стислі терміни, – зазначила вона.

За словами заступника міністра економіки Ігоря Фоменка, рішенням уряду було внесено зміни до постанови Кабміну щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час. Рішенням уряду чітко визначаються терміни подання та розгляду держорганами документів щодо бронювання.

Зокрема визначено наступні терміни:

подання органами державної влади, іншими державними органами списків військовозобов’язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час до Генерального штабу Збройних Сил (СБУ, Служби зовнішньої розвідки) – у строк не більше ніж п’ять робочих днів;

погодження списків та подання Генеральним штабом Збройних Сил (СБУ, СЗР) до Міністерства економіки – у строк не більше ніж десять робочих днів;

ухвалення Мінекономіки рішення про бронювання військовозобов’язаних – у строк не більше ніж п’ять робочих днів;

зарахування військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік територіальним центром комплектування та соціальної підтримки – у строк не більше ніж п’ять робочих днів.

– Таким чином процедура від отримання держорганами від підприємств, установ, організацій списків на бронювання працівників до зарахування заброньованих на спеціальний військовий облік має здійснюватися максимум за 25 робочих днів, – зазначив Ігор Фоменко.

Наприкінці січня 2023 року Кабмін ухвалив новий порядок бронювання військовозобов’язаних та критерії визначення підприємств, установ і організацій, критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення, працівники яких підлягатимуть бронюванню.

Джерело : Урядовий портал

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