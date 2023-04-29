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Україна
Юлия Соколова, редактор ленты

Оккупанты будут бежать из Крыма, как только ВСУ дойдут до первого села – Зеленский

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Российские оккупанты будут бежать из Крыма, как только Вооруженные силы Украины выйдут на административную границу полуострова.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью представителям финских, шведских, датских и норвежских СМИ.

– Мы точно деоккупируем Крым, это будет легче, чем то, что происходит сейчас… Вы даже не представляете: когда мы выйдем на административные границы с Крымом, вы увидите, как россияне будут бежать. Они сейчас там окопы роют, перерыли весь пляж. Хотя вчера говорили, что это такая красота, что это будет туристический центр, и они будут вкладывать туда миллиарды.

Какие миллиарды, что они там сделали, кроме того, что захватили территорию, выгнали людей, политзаключенные и журналисты в тюрьмах? Ноль, – подчеркнул Зеленский.

Президент обратил внимание, что обещанного оккупантами туристического сезона на полуострове нет. Поэтому РФ давит на собственное население, чтобы оно ехало отдыхать в Крым.

Зеленский добавил, что РФ не планирует вкладывать средства в развитие полуострова. Вместо этого агрессор милитаризирует его, завозит оружие и технику.

Глава государства прогнозирует, что оккупанты будут бежать из Крыма, как только ВСУ дойдут до первого населенного пункта на полуострове.

– Они будут бежать из Крыма и будут бежать быстрее, чем с Донбасса. Они даже не представляют: как только мы дойдем до первого села в Крыму, вы увидите, как люди выйдут на улицы и будут гнать эту “власть” из Крыма. Так оно и будет, – отметил Зеленский.

Президент также выразил сомнение, что РФ применит ядерное оружие в ответ на деоккупацию полуострова.

Как известно, в Кабинете министров определили главные шаги по реинтеграции Крыма после освобождения полуострова. Сначала должна быть создана военная администрация, затем военно-гражданская, а на третьем этапе планируется проведение выборов.

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Оккупанты будут бежать из Крыма, как только ВСУ дойдут до первого села – Зеленский

Источник: Офис президента
Аннексия Крыма, Война в Украине, Владимир Зеленский, Російська агресія
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