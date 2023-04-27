Как будет происходить реинтеграция Крыма: в Кабмине определили главные шаги

После освобождения Крыма от российской оккупации должна быть создана военная администрация, затем — военно-гражданская, а третий этап — это проведение выборов.

Вопросы реинтеграции полуострова обсудили участники молодежного форума Крым Wave, который состоялся в Киеве при участии экспертов из политической, экономической, культурно-информационной и других сфер.

Во время форума заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Анатолий Стельмах назвал главные шаги в Крыму после его деоккупации — это восстановление органов власти, демилитаризация российских военных баз, привлечение к ответственности предателей и коллаборационистов, правовая защита граждан Украины и гарантирование информационной безопасности.

По его словам, для реализации этого плана Минреинтеграции сотрудничает с Офисом президента и представительством президента в АРК, в частности в вопросах восстановления кадрового резерва.

— Предпочтение на занятие должностей будет предоставляться коренному народу, ветеранам, а также патриотически настроенным профессионалам, — добавил Стельмах.

Источник : МинВОТ

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