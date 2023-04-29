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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Окупанти тікатимуть з Криму, щойно ЗСУ дійдуть до першого села – Зеленський

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Російські окупанти тікатимуть з Криму, щойно Збройні сили України вийдуть на адміністративний кордон півострова.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтервʼю представникам фінських, шведських, данських і норвезьких ЗМІ.

– Ми точно деокупуємо Крим, це буде легше, ніж те, що відбувається зараз… Ви навіть не уявляєте: коли ми вийдемо на адміністративні кордони з Кримом, ви побачите, як росіяни тікатимуть. Вони зараз там окопи риють, перерили весь пляж. Хоча вчора казали, що це така краса, що це буде туристичний центр і вони вкладатимуть туди мільярди.

Які мільярди, що вони там зробили, крім того, що захопили територію, вигнали людей, політв’язні й журналісти у в’язницях? Нуль, – наголосив Зеленський.

Президент звернув увагу, що обіцяного окупантами туристичного сезону на півострові немає. Тому РФ тисне на власне населення, щоб воно їхало відпочивати до Криму.

Зеленський додав, що Росія не планує вкладати кошти в розвиток півострова. Замість цього агресор мілітаризує його, завозить туди зброю та техніку.

Глава держави прогнозує, що окупанти тікатимуть із Криму, щойно ЗСУ дійдуть до першого населеного пункту на півострові.

– Вони будуть бігти з Криму, і бігтимуть швидше, ніж з Донбасу. Вони навіть не уявляють: як тільки ми дійдемо до першого села в Криму, ви побачите, як люди вийдуть на вулиці й також гнатимуть цю “владу” з Криму. Так воно і буде, – зазначив Зеленський.

Президент також висловив сумнів, що РФ застосує ядерну зброю у відповідь на деокупацію півострова.

Як відомо, в Кабінеті міністрів визначили головні кроки з реінтеграції Криму після звільнення півострова. Спершу має бути створена військова адміністрація, потім – військово-цивільна, а на третьому етапі планується проведення виборів.

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Джерело: Офіс президента
Анексія Криму, Війна в Україні, Володимир Зеленський, Російська агресія
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